Apple starebbe collaborando con la Disney per contenuti AR/VR specifici per il suo visore

Sentiamo sempre più spesso parlare di Reality Pro, il primo visore per la Realtà Mista di Apple. Sarà perché sembriamo avvicinarci sempre di più al lancio, o sarà perché il colosso di Cupertino ha sempre saputo come far parlare di sé, ma il visore AR/VR torna sotto i riflettori a causa di un recente report che ne ha svelato altri dettagli.

Apple Reality Pro potrebbe offrire accesso a contenuti Disney esclusivi

Stando a quanto trapelato di recente, Apple si è avvalsa della collaborazione di grandi nomi dell'industria tecnologica per mettere a punto il migliore visore per la Realtà Mista di sempre. Secondo un recente report, infatti, il dispositivo sarebbe stato sviluppato in collaborazione con Sony Group, sarà dotato di due display ad altissima risoluzione, delle eccellenti fotocamere esterne per la Realtà Virtuale e diverse modalità pass-through per la Realtà Aumentata.

A bordo del dispositivo troveremo xrOS, il sistema operativo specifico per Apple Reality Pro che si dice presenti un'interfaccia simile a quella di iOS, così da renderlo più familiare agli utenti già in possesso di un iPhone/iPad, semplificandone l'esperienza d'uso.

Il visore dovrebbe anche essere dotato di una Digital Crown, una specie di corona come quella che troviamo su Apple Watch e che permetterà di passare dalla modalità Realtà Virtuale a quella Aumentata e viceversa. Secondo le indiscrezioni, anche i contenuti di Apple TV+ subiranno un aggiornamento per offrire piena compatibilità con Apple Reality Pro.

Infine, si è anche detto che Apple stia collaborando con diversi media partner per lo sviluppo di contenuti in Realtà Virtuale specifici per il suo visore. Tra questi, risalterebbe il nome della Walt Disney Company. Al momento, tuttavia, non ci sono ulteriori dettagli sulla presunta collaborazione.

