Samsung Week MediaWorld: fino a 250€ su smartphone, PC ed elettrodomestici!

Mentre Unieuro ha dato il via alla sua Xiaomi Week, da MediaWorld è partita invece la Samsung Week: una settimana di sconti sul meglio della tecnologia del colosso asiatico, tra smartphone, accessori, TV, grandi e piccoli elettrodomestici, tablet e notebook. Il risparmio è assicurato: è possibile risparmiare fino a 250€ grazie a questa promo, un'iniziativa nel perfetto stile folle di MediaWorld.

Samsung Week MediaWorld: come funziona la nuova promozione e quali sono le migliori offerte

Prima di dare un'occhiata alle migliori occasioni, è bene capire come funziona la promozione Samsung Week di MediaWorld. Fino al 29 gennaio è possibile ricevere un corposo sconto immediato in base al totale della spesa effettuata sui prodotti Samsung aderenti. Insomma, come da tradizione per lo store, più spendi e più risparmi.

Ricevi uno sconto di 250€ con una spesa di almeno 1000€

con una spesa di almeno 1000€ Ricevi uno sconto di 100€ con una spesa di almeno 500€

con una spesa di almeno 500€ Ricevi uno sconto di 50€ con una spesa di almeno 250€

Come anticipato poco sopra, la promo si applica solo ai prodotti indicati; tuttavia questi possono anche essere già scontati, per un doppio risparmio.

Tra le occasioni interessanti di questa settimana di sconti Samsung troviamo il Galaxy S22 a 699€, Galaxy Watch 5 Pro a 399,9€, Galaxy Tab S8 (11″) a 899€, lavatrice BeSpoke Ai a 779€ e tanto altro ancora. Per scoprire tutti i prodotti in offerta da MediaWorld per la Samung Week dai un'occhiata alla pagina della promo tramite il box presente in basso.

