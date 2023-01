Il visore AR/VR di Apple arriva nel 2023: annuncio a breve?

Secondo le ultime informazioni emerse online da fonti autorevoli, Apple si starebbe preparando a presentare il nuovo visore AR/VR: la vera grande novità del 2023 di Cupertino. L'annuncio potrebbe arrivare nei prossimi mesi, ma il sistema operativo che andrà ad alimentare il dispositivo potremmo conoscerlo solo nel corso dell'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori.

Apple Reality Pro presentato nei prossimi mesi, ma xrOS solo alla WWDC 2023

Mark Gurman, noto giornalista e analista di Bloomberg, è tornato a parlare del 2023 di Apple, indicando il visore AR/VR Reality Pro come l'unica vera novità di quest'anno. Secondo Gurman, Apple avrebbe avuto intenzione di presentare il visore nel mese di gennaio, ma i piani sarebbero cambiati con un rinvio alla primavera.

Questo nuovo dispositivo sarebbe già nelle mani di alcuni degli sviluppatori più importanti che starebbero conducendo i primi test per le loro applicazioni. Se la presentazione potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi, l'arrivo del mercato sembrerebbe essere previsto soltanto per l'ultima parte del 2023.

L'annuncio, inoltre, non vedrebbe condivisi dettagli su xrOS (nome in codice Borealis): il sistema operativo che andrà ad alimentare Apple Reality Pro. La compagnia statunitense, infatti, avrebbe intenzione di mostrare il nuovo OS solamente in occasione della WWDC 23, l'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori dell'ecosistema Apple.

In attesa di maggiori informazioni riguardanti il visore, vi ricordiamo che uno dei nuovi prodotti in arrivo nel 2023 potrebbero essere le AirPods Lite: una versione più economica delle celebri true-wireless di Apple.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il