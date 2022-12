Apple: il lancio del visore AR/VR potrebbe aver subito un ritardo, ecco perché

Sono mesi, ormai, che sentiamo parlare del visore AR/VR di Apple e del suo presunto lancio che si è detto essere imminente. Ad oggi, non è stata ancora rivelata alcuna data di lancio del nuovo dispositivo per la mixed Reality di Cupertino, ma secondo un analista molto noto, ovvero Ming-Chi Kuo, potrebbe esserci un ritardo. Scopriamo insieme cosa è successo.

Il lancio del visore AR/VR di Apple potrebbe aver subito un ritardo

Stando a quanto riferito da Ming-Chi Kuo, il lancio del visore AR/VR di Apple è stato rimandato a causa di problemi al software. Non è stata specificata la natura di questi problemi, ma la fonte riferisce che a causa di tutto ciò, le spedizioni di massa delle componenti del dispositivo avverrà entro la prima metà del prossimo anno, ma la spedizione del visore completamente assemblato potrebbe avvenire solo nella seconda metà del 2023.

Ciò non esclude, tuttavia, che Apple possa annunciare il suo visore AR/VR ad inizio dell'anno. Secondo Ming-Chi Kuo, infatti, il colosso di Cupertino potrebbe presentare il dispositivo a gennaio, ma le spedizioni partiranno solamente in un secondo momento.

Per quanto riguarda il prezzo, si dice che il visore sia piuttosto costoso e che, per tale motivo, nel primo anno l'azienda spedirà solamente cinquecento mila unità in tutto il mondo.

