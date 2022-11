Il visore per la realtà mista di Apple si avvicina: pronto per il 2023

Secondo un nuovo report, Apple sarebbe in procinto di avviare la produzione di massa per il tanto vociferato visore per la realtà mista (mixed reality) entro la fine della prima parte del 2023. La disponibilità iniziale, tuttavia, potrebbe essere un po' limitata.

“Reality One” di Apple sarà presentato ufficialmente ad aprile?

Secondo l'ultimo report pubblicato da DigiTimes, Apple avrebbe incaricato il produttore cinese Pegatron di avviare la produzione di massa del nuovo visore XR (mixed reality) nel mese di marzo 2023.

La compagnia di Cupertino potrebbe quindi tenere un evento di presentazione nel mese di aprile, ma le scorte iniziali per il visore potrebbero non bastare a soddisfare tutte le richieste.

Nel primo anno infatti potrebbe essere prodotte tra le 700 e le 800 mila unità, quantità molto inferiore rispetto alle 2.5 milioni di unità stimate in precedenza. D'altronde la crisi dei semiconduttori ha già colpito la produzione di iPhone 14.

Apple ha già registrato il marchio “Reality One“, che potrebbe essere il nome con cui il visore per la realtà mista arriverà sul mercato.

