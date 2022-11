ROG Phone 6 finisce male: test fallito per JerryRigEverything

I test di resistenza di JerryRigEverything hanno mietuto una nuova vittima, e si chiama ASUS ROG Phone 6. Sin dall'apertura del suo canale YouTube, le famigerate prove di coriaceità di Zach hanno provocato numerose cadute, a volte anche onorevoli. Delle decine se non centinaia di telefoni testati, 23 ne sono usciti più o meno danneggiati mentre 13 hanno subito la sorte peggiore, cioè finire spezzati a metà (o quasi). Uno di qeusti è stato proprio ROG Phone 5, che nelle mani di JerryRigEverything dimostrò la sua scarsa resistenza al bend test.

ROG Phone 6 non conclude positivamente i test di JerryRigEverything

Da un primo sguardo, ROG Phone 6 ha la stessa struttura del suo predecessore, cioè uno smartphone da 6,78″ con protezione Gorilla Glass Victus e scocca in metallo. Il problema non sta tanto nei materiali, che sono gli stessi di molti altri modelli, quanto nella conformazione della scocca e del frame laterale.

In quanto gaming phone, ROG Phone 6 ha alcuni punti deboli se sollecitato a forte piegamento, come il posizionamento delle strisce plastiche per le antenne, del tasto d'accensione e della porta di ricarica secondaria posti sul lato; tutti questi elementi fanno sì che il frame dello smartphone non abbia la stessa rigidità di altri dispositivi. Quando piegato, ROG Phone 6 si spezza nell'esatto punto dove si spezzò ROG Phone 5, anche perché all'interno ritroviamo la stessa doppia batteria la cui interruzione a metà scocca offre il fianco a una sollecitazione del genere

