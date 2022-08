I visori per la Realtà Virtuale di Apple potrebbero finalmente avere un nome

È ormai tempo che si parla dei visori per la Realtà Virtuale di Apple. Quei visori potrebbero adesso avere un nome: in queste ultime ore, Apple avrebbe registrato non uno, ma ben tre nuovi marchi. Scopriamo tutti i dettagli.

Apple registra tre nuovi marchi, i dispositivi per la Realtà Virtuale hanno finalmente un nome?

I dispositivi per la Realtà Virtuale di Apple potrebbero finalmente avere un nome! Stando a quanto trapelato Online, infatti, Apple avrebbe di recente registrato tre nuovi marchi negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Costa Rica, Uruguay, Regno Unito e in Unione Europea.

A dire il vero, il brevetto sarebbe stato depositato dalla Immersive Health Solutions, ma si direbbe che spesso e volentieri grandi aziende come Apple tendono ad utilizzare società “di comodo” nella compilazione di brevetti per tenere segreto il progetto al quale starebbero lavorando.

Ebbene, il colosso di Cupertino avrebbe registrato tre nuovi marchi: Reality One e Reality Pro, che dovrebbero essere i nomi dei futuri visori per la Realtà Virtuale; e Reality Processor, che come si potrebbe facilmente intuire dal nome sarà probabilmente il nome dell'unità di elaborazione dei dispositivi.

Ora, sappiamo che il prossimo 7 evento si terrà il Far Out, evento nel corso del quale Apple alzerà il sipario su alcuni nuovi dispositivi, ma le possibilità che il colosso della tecnologia possa in tale sede presentare anche i nuovi visori VR sono davvero molto basse. Piuttosto, si pensa che Reality One e Reality Pro possano debuttare il prossimo anno, probabilmente nel mese di gennaio. Sarà davvero così? E soprattutto, saranno davvero questi i nomi dei tanto attesi visori VR di Apple? Staremo a vedere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il