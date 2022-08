Come trasformare i pieghevoli Samsung in un PC Windows tascabile

Chi avrebbe immaginato che sarebbero bastate due app (per di più gratuite) per prendere un pieghevole come Samsung Galaxy Z Fold 4 e farlo diventare un PC Windows? È questo il risultato dell'esperimento dello youtuber Mark Spurrell, che grazie al suo ultimo video ha dimostrato al mondo quanto sia facile stravolgere l'esperienza software di Samsung. Affinché riuscisse a conquistare il monopolio del mercato dei pieghevoli, Samsung ha dovuto lavorare affinché il software non fosse secondo all'hardware; lo possiamo constatare con l'ultima One UI 4.1.1, che grazie anche ad Android 12L rende ancora più produttivo pieghevoli (e tablet) Samsung.

Ma non dimentichiamoci che Samsung Galaxy Z Fold 4, così come tutti gli altri pieghevoli Samsung, si basa su Android, cioè un sistema operativo estremamente flessibile. E quindi perché non osare, stravolgendo il software di uno smartphone per renderlo quanto di più lontano c'è dall'esperienza ordinaria? È questo quello che ha fatto Mark Spurrell, che con la sua dimostrazione ci rivela quanto sia facile portare la UI di Windows (in differenti salse) su Samsung Galaxy Z Fold 4 e affini.

Bastano due app per trasformare un pieghevole come Samsung Galaxy Z Fold 4 in un mini-PC Windows

Parliamoci chiaro: non sono molti gli utenti che sentono la mancanza di Windows Phone, se non per meriti perlopiù nostalgici. Il duopolio formato da Android e iOS è difficilmente scalfibile, persino da colossi quali Microsoft, per varie ragioni. Ma la modifica in questione non è affatto radicale, in quanto lascia immutata la radice Android degli smartphone Samsung, in quanto la “magia” sta tutta nell'utilizzo di due launcher alternativi specifici. Il primo si chiama Square Home, e qua viene utilizzato affinché sullo schermo esterno ci venga presentata un'interfaccia con quello stile Metro UI reso celebre da Windows Mobile su smartphone e da Windows 8 su PC. Uno stile ormai abbandonato da Microsoft ma che può trovare un senso di esistere per alcuni, grazie alla disposizione Tile, alla sua personalizzazione grafica e funzionale e alla presenza di gesture per varie scorciatoie.

Ma visto che parliamo di smartphone pieghevoli, basta premere sul tasto Home, aprirlo e lo schermo interno mostra una UI sullo stile di quella di Windows 10, grazie a Win-X Launcher. È così che compare una home con le varie icone e una barra inferiore con l'iconico tasto Start, su cui cliccare per aprire un drawer modificato che mostra sulla destra le app preferite e sulla sinistra l'elenco completo. C'è anche una barra di ricerca, così come il widget per orologio e calendario e il tasto per mostrare Quick Panel e notifiche, utile per chi preferisce aprirle dal basso (specie su un pannello di queste dimensioni). Non manca la visualizzazione a finestre comprensivo dell'Esplora Risorse, proprio come avviene sui sistemi Windows.

L'esperimento in questione vede come protagonista Samsung Galaxy Z Fold 4, ma parliamo di app Android, pertanto compatibili (sulla carta) anche su Z Fold 3, Fold 2 e Fold. Ma non è da escludere che possa funziona anche sui pieghevoli Huawei, Honor, Xiaomi, OPPO e vivo; se ne avete uno e foste curiosi di provare, allora potete farlo scaricando i due launcher. Il loro utilizzo non è vincolato, pertanto potete anche utilizzarne solo uno dei due.

Scarica Square Home

Scarica Win-X Launcher

Affinché funzionino in combo, è necessario impostare Win-X Launcher come launcher predefinito, mentre per Square Home bisogna creare due routine tramite le Bixby Routines. Per prima cosa, bisogna creare una routine che abbia come “If/Folding status/Completely closed” e “Then/Touch macro/Square Home“, dopodiché un'altra routine che abbia come “If/Folding status/Completely open” e “Then/Navigation button actions/Home“. In questo modo, da chiuso basterà cliccare sul tasto Home dello schermo esterno, aprire lo smartphone e si passerà da Square Home a Win-X Launcher.

