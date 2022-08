One UI 4.1.1 ufficiale: Android 12L migliora i pieghevoli Samsung

Potrebbe essere passato in sordina, ma assieme a Samsung Galaxy Z Fold 4 abbiamo assistito al lancio della nuova One UI 4.1.1. Anche se è la One UI 5.0 il prossimo major update di riferimento, Samsung ha creato una versione intermedia che punta a introdurre Android 12L a bordo dei suoi pieghevoli. Un aggiornamento piuttosto gradito, che non stravolge l'esperienza generale ma che aggiunge features particolarmente utili quando si parla di smartphone con form factor di questo tipo.

Samsung presenta One UI 4.1.1: ecco le novità di Android 12L

Annunciato da Google a fine 2021, quello di Android 12L è a tutti gli effetti un aggiornamento minore ma non per importanza, dato che il sui scopo è quello di essere una versione ottimizzata per tablet e schermi pieghevoli. Vale quindi lo stesso per la One UI 4.1.1, sviluppata da Google proprio per migliorare l'esperienza software dei suoi pieghevoli. Ciò si concretizza con l'aggiunta della Taskbar, una feature pensata per espandere le capacità di multitasking dei foldable.

Oltre ai tasti di navigazione e per richiamare il drawer, quando si apre un'app compare una barra delle app nella parte centrale in basso, in stile PC. L'utente può così non soltanto richiamare rapidamente le app più utilizzate, ma anche trascinarle sullo schermo per aprirle in modalità split-screen. Ma la parte più comoda è rappresentata dalla possibilità di salvare combinazioni di app da usare contemporaneamente: in questo modo, basterà cliccare sulla relativa scorciatoia per avviarle direttamente in split-screen. Questa barra era già presente su Z Fold 3 sotto forma di Pannello Edge, ma il suo nuovo posizionamento orizzontale risulta più comodo nell'interazione.

Quali modelli Samsung riceveranno la One UI 4.1.1

Per il momento, Samsung Galaxy Z Fold 4 è il primo e unico ad avere la One UI 4.1.1 e Android 12L. L'azienda ha confermato che l'aggiornamento sarà rilasciato su Galaxy Z Fold 3 e si vocifera che dovrebbe arrivare anche su Galaxy Z Fold 2 (mentre rimane il dubbio per il primo Galaxy Fold).

