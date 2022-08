Ecovacs Deebot X1 Turbo non è il solito robot aspirapolvere: ora in offerta con accessori in regalo

Ecovacs Deebot X1 Turbo è uno dei robot aspirapolvere più potenti ed efficaci sul mercato. Può spazzare, aspirare e lavare ed è dotato di una stazione di pulizia automatica che assicura che il dispositivo sia sempre pronto all'uso e che possa offrire una pulizia impeccabile di tutta la casa. Il robot aspirapolvere è ora più conveniente che mai: grazie all'apposita offerta Amazon, infatti, non solo potrete ottenere uno sconto di ben 400€, ma riceverete anche in regalo spazzole e accessori per Ecovacs Deebot X1 Turbo!

Ecovacs Deebot X1 Turbo può spazzare, lavare e vi mostra anche cosa sta succedendo in casa

Ecovacs Deebot X1 Turbo è un potente robot aspirapolvere 3 in 1. Può spazzare, aspirare e lavare in modo profondo e accurato ogni angolo della casa, per pavimenti sempre puliti e brillanti. Il dispositivo è dotato di una potenza di aspirazione pari a 5.000 PA e può aumentare automaticamente la propria forza di aspirazione quando è su un tappeto. Il robot aspirapolvere implementa anche un sofisticato sistema di auto-lavaggio, che assicura che il panno pulente sia sempre pronto all'uso e non lasci macchie sul pavimento.

La stazione di pulizia automatica, infatti, fa in modo che il panno del robot aspirapolvere sia privo di batteri e di cattivi odori, grazie anche alla tecnologia di asciugatura ad aria integrata. Ecovacs Deebot X1 Turbo è poi dotato di TrueMapping 2.0, la tecnologia che permette una mappatura più veloce e precisa della casa, mentre la fotocamera frontale offre la possibilità di monitorare la propria abitazione e acquisire immagini.

In questo senso, il robot funge anche come dispositivo di sorveglianza per osservare da remoto cosa succede in casa in propria assenza. Infine, il robot aspirapolvere può anche essere controllato tramite comandi vocali, essendo dotato di assistente vocale intelligente.

Come anticipato, Ecovacs Deebot X1 Turbo può essere acquistato in super offerta su Amazon. Per usufruire dello sconto di 400€, ricordatevi di applicare il Coupon Venditore spuntando l'apposita casella. Per ottenere spazzole e accessori gratuitamente, invece, vi basterà aggiungerli al carrello. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il