Il caricabatterie GaN BlitzWolf è piccolo, costa solo 15€ e carica come un fulmine

Il brand cinese BlitzWolf offre tantissimi dispositivi tech a prezzi super vantaggiosi: si tratta di un marchio che ormai ha conquistato la piena fiducia e solitamente ci delizia con prodotti di tutto rispetto ma economici. Anche questa volta BlitzWolf colpisce nel segno con il caricabatterie GaN da 35W BW-S21, ora in offerta lancio a soli 15€: un'occasione imperdibile!

BlitzWolf BW-S21 è il caricabatterie GaN economico e potente, fresco di lancio

La tecnologia GaN sostituisce il silicio all'interno dei semiconduttori presenti nei caricatori con il nitruro di gallio. La maggiore efficienza elettrica permette di beneficiare di una forte riduzione del calore, ma c'è anche un altro vantaggio: le dimensioni si riducono notevolmente (è possibile tenere più vicini i componenti senza che si surriscaldino a vicenda).

Grazie a questa tecnologia è possibile avere caricabatterie potenti in dimensioni compatte: è questo il caso di BlitzWolf BW21, soluzione da 35W con spina europea adatta a smartphone, iPad, accessori ed alcuni notebook (ad esempio, il MacBook Air).

Volete ricaricare i vostri dispositivi con la qualità e la potenza di BlitzWolf, ma anche con un occhio al portafogli? Il nuovo caricabatterie GaN BlitzWolf BW-S21 debutta su Banggood in offerta a soli 15€! se siete interessati affrettatevi: il prezzo aumenterà progressivamente (fino ad arrivare a quello di listino, ossia 22€). Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto.

