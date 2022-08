Xiaomi Mijia Disinfection Air Purifier è il nuovo purificatore d’aria che distrugge virus e batteri

Xiaomi ha appena lanciato un nuovo purificatore d'aria che promette di eliminare virus e batteri e rilasciare aria sana e pulita in ambienti piuttosto grandi come sale da pranzo e camere da letto. Il dispositivo presenta un design rivisitato e tecnologie molto sofisticate. Parliamo di Xiaomi Mijia Disinfection Air Purifier nel dettaglio.

Xiaomi lancia il nuovo purificatore d'aria Mijia Disinfection Air Purifier, ecco tutti i dettagli

Debutta in crowdfunding direttamente sullo store Xiaomi Mall il nuovo purificatore d'aria Mijia Disinfection Air Purifier. Rispetto ad altri prodotti del genere, quello in questione presenta un design completamente rivisitato e molto più funzionale: la presa d'aria presenta adesso una struttura in metallo, c'è una griglia superiore che può essere rimossa facilmente per la pulizia del condotto, e uno schermo OLED con pulsanti touch per interagire con il purificatore.

Xiaomi Mijia Disinfection Air Purifier sarebbe in grado di sterilizzare e filtrare tutti gli allergeni in un solo ciclo, grazie ad un particolare sistema di disinfezione che consiste in una doppia tecnologia anti-rivestimento, una lampada UV ultravioletta utile che elimina i batteri interni e una tripla tecnologia di disinfezione al plasma ad alta energia che rilascia continuamente ioni positivi e negativi contro batteri e virus nell'aria.

Grazie alla doppia tecnologia anti-rivestimento, il nuovo purificatore d'aria Xiaomi può estinguere e impedire la crescita di batteri e virus e fornire aria pulita in un'area fino a 72㎡.

Xiaomi Mijia Disinfection Air Purifier è disponibile in crowdfunding in Cina al prezzo di 2.149 yuan, ovvero circa 310€ al cambio. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro se il prodotto arriverà anche in altri mercati.

