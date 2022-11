Ritardi per iPhone 14: la crisi Covid colpisce Apple

Era nell'aria, e adesso arriva la conferma ufficiale da parte di Apple: la pandemia continua a colpire la Cina e, nello specifico, la produzione di iPhone 14. Ha fatto molto parlare sui giornali di tutto il mondo il caso Zhengzhou, dove ha il sede il più grande impianto di produzione iPhone da parte di Foxconn. A causa delle grosse problematiche sanitarie riscontrate nel campus cinese, numerosi dipendenti sono letteralmente scappati dalle strutture per non ritrovarsi bloccati durante il lockdown applicato dalle autorità del governo cinese.

Apple parla dei problemi di produzione della serie iPhone 14 causa Covid in Cina

Dentro all'impianto e al campus di Foxconn nella città di Zhengzhou trovano posto circa 200.000 dipendenti, grazie ai quali il colosso taiwanese garantisce a cose normali il 10% della produzione globale dei melafonini. Vista la delicata situazione a cui stiamo assistendo, quindi, Apple si è vista costretta a pronunciarsi in merito, avvertendo partner e clienti delle problematiche a cui potrebbero andare incontro:

“Le restrizioni relative alla COVID-19 hanno avuto un impatto temporaneo sulla struttura di assemblaggio principale di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max situata a Zhengzhou, in Cina. La struttura attualmente opera a capacità notevolmente ridotte. Come abbiamo fatto durante la pandemia, stiamo dando priorità a salute e sicurezza dei lavoratori della nostra filiera.“

My latest survey indicates that Foxconn will accelerate the expansion of iPhone production capacity in India after Zhengzhou iPhone plant's COVID-19 lockdown. https://t.co/xQm39OBGpH — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 4, 2022

Le dichiarazioni proseguono specificando che sono previsti una minore disponibilità e tempistiche più lunghe per poter acquistare iPhone 14 Pro e Pro Max, che sono anche i modelli più richiesti sul mercato. È ancora presto per stimare quanto pesante sarà l'impatto, ma nel frattempo Apple starebbe accelerando i suoi piani per la diversificazione della catena di produzione. A dirlo è il noto insider Ming-Chi Kuo, secondo cui Foxconn starebbe intensificando gli sforzi per spostare parte della produzione in India, nazione sempre più importante per Apple.

Nel corso del 2023, dovremmo assistere a un aumento degli iPhone made in India del +150%, con l'obiettivo di lungo termine di passare dall'attuale 2/4% dei melafonini prodotti in India al 40/45%. Resta il fatto che, allo stato attuale, acquistare iPhone 14 Pro o Pro Max in Italia dal sito ufficiale significa dover attendere 4/5 settimane per la consegna, sintomo del fatto che il calo produttivo sta colpendo anche noi. Bisognerà capire se in vista di periodi critici come Black Friday e festività di Natale la situazione migliorerà o meno; insomma, notizie non particolarmente piacevoli per una Apple che, come tutte le Big Tech al mondo, sta accusando non poco la crisi economica.

