Apple prepara xrOS: nuovo sistema operativo per il visore AR/VR

Apple sta accelerando i lavori sul visore AR/VR, mettendo a punto anche il nuovo sistema operativo con cui sarà equipaggiato il prodotto. Secondo alcune autorevoli indiscrezioni, sarà xrOS ad alimentare il tanto vociferato casco per la realtà mista.

Apple xrOS: il sistema operativo per la realtà mista potrebbe avere finalmente un nome

Secondo le informazioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, il sistema operativo installato sul tanto atteso casco per la realtà mista di Apple prenderà il nome di xrOS, dove la X andrà ad indicare, per l'appunto, la fusione tra realtà virtuale e aumentata: ovvero Extended Reality.

Nonostante non ci siano ancora informazioni ufficiali sul lancio di questo nuovo prodotto, sembrerebbe che Apple abbia già ri-elaborato alcune app, come Maps e Messenger, per una migliore esperienza con la realtà mista. Gli sviluppatori, a breve, potrebbero anche ricevere un kit di sviluppo software per iniziare a lavorare sulle app per questa nuova piattaforma.

Le ultime informazioni sul visore che potrebbe prendere il nome di “Reality One“, suggeriscono un arrivo sul mercato entro la metà del 2023. Questo potrebbe essere il primo prodotto Apple in una nuova categoria di dispositivi dal 2015.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il