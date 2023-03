Apple: la WWDC 2023 ha una data ufficiale, attese tante novità

Con due mesi abbondanti di anticipo, Apple ha confermato che l'annuale Worldwide Developers Conference si terrà a Cupertino nel mese di giugno. Con un invito ufficiale spedito agli sviluppatori ed in seguito pubblicato in rete, Apple ha annunciato che quest'anno la WWDC 2023 si terrà dal 5 al 9 giugno.

L'appuntamento è fissato per giugno: Apple pronta presentare tante novità alla WWDC 2023

L'evento di apertura, che si preannuncia ricco di novità, si terrà come da tradizione Apple il primo giorno di conferenze alle ore 19.00 (fuso orario italiano). Nel corso dei 5 giorni che andranno a caratterizzare l'evento, gli sviluppatori potranno toccare con mano e vedere in azione i nuovi software e hardware dell'azienda statunitense.

In occasione dell'evento principale (che sarà trasmesso probabilmente in streaming) Apple svelerà le ultime novità relative a “iOS, iPadOS, macOS, watchOS, e l'avanzamento di tvOS“. Questo signfica che avremo la possibilità di ammirare per la prima volta le novità di iOS 17 (incluso iPadOS) e macOS 14.

Tra le novità più attese e non annunciate ufficialmente ci sono sicuramente il casco per la realtà mista Reality Pro e il nuovo chip M3, che potrebbe andare ad alimentare la nuova lineup di MacBook Air e MacBook Pro. L'appuntamento quindi è fissato per il prossimo 5 giugno alle ore 19.00, quando dall'Apple Park scopriremo finalmente la verità sui nuovi prodotti dell'azienda.

