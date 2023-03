Apple: i nuovi chip M3 in arrivo sui MacBook Air e su un iPad speciale

In rete sono emerse nuove informazioni sul possibile periodo di lancio del nuovo Apple Silicon M3, terza versione del chip che ha cambiato per sempre i dispositivi prodotti dall'azienda statunitense. Un insider suggerisce che l'arrivo del nuovo chip potrebbe essere previsto per la Worldwide Developer Conference che si tiene ogni anno nel mese di giugno.

MacBook Air con M3 alla WWDC 2023, mentre iPad OLED con M3 arriva nel 2024

Mark Gurman, noto giornalista e analista di Bloomberg, ha condiviso alcuni dettagli sui nuovi MacBook Air da 13″ e 15″, oltre a nuove informazioni sul tanto vociferato iPad con display OLED. Stando alle informazioni riportate, Apple sembrerebbe pronta a presentare il nuovo chip M3 nel mese di giugno, per portarlo poi a bordo del nuovo iPad nel 2024.

Il nuovo MacBook Air da 15″ potrebbe essere presentato ad aprile e quindi non far parte della lineup di lancio di M3, che in questo modo arriverebbe solo sul modello da 13″ nella versione presentata eventualmente al WWDC 2023. L'inedito iPad Pro con schermo OLED e nuovo processore, tuttavia, sarebbe ancora previsto per la prima metà del 2024, salvo imprevisti.

Per il chip Silicon M3, Apple passerà dalla produzione a 5 nm a quella da 3 nm, che garantisce un grande miglioramento in termini di prestazioni ed efficienza energetica, per questo la scelta di per il prodotto di lancio sarebbe ricaduta sul MacBook Air da 13″, uno dei prodotti più popolari dell'azienda.

Fra i tanti nuovi progetti di Apple sembrerebbe esserci anche iPhone SE 4 che potrebbe essere dotato anche lui di un nuovo display OLED.

