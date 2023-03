Tecno Spark 10 Pro ufficiale: il budget phone stiloso con display a 90 Hz e 50 MP

Il brand asiatico è stato tra i protagonisti del MWC 2023: non solo abbiamo avuto modo di vedere tanti dispositivi di cui abbiamo sentito parlare in passato, ma è stato possibile anche scoprire alcune novità davvero niente male. Stiamo parlando del primo smartphone pieghevole del brand (Phantom V Fold) e della nuova tecnologia Chameleon Coloring. Intanto, la compagnia ha in serbo delle novità anche fuori dalla fiera catalana e ha lanciato a sorpresa Tecno Spark 10 Pro, un entry level stiloso, che non si fa mancare niente.

Tecno Spark 10 Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo entry level

Design e display

Il design del nuovo arrivato si presenta in linea con i trend dell'azienda. Il retro di Tecno Spark 10 Pro ospita una fotocamera inserita in un modulo squadrato, dal look ormai ampiamente collaudato per il brand. Frontalmente trova spazio un ampio display con punch hole; si tratta di una soluzione LCD da 6,8″ con risoluzione Full HD+ (2460 x 1080 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione, mentre le dimensioni sono di 168,41 x 76,21 x 8,46 mm.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche del nuovo Tecno Spark 10 Pro si basano su una soluzione MediaTek: il terminale è mosso dal chipset Helio G88, accompagnato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. È possibile sfruttare la Virtual RAM per ottenere fino a 8 GB aggiuntivi. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera con sensore principale da 50 MP mentre frontalmente, all'interno del punch hole, trova spazio una selfie camera da 32 MP. Tra le altre caratteristiche troviamo Android 13 (tramite HiOS 12.6), il supporto Dual SIM, WiFI, Bluetooth, GPS, NFC ed un ingresso mini-jack per le cuffie.

Tecno Spark 10 Pro – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Tecno Spark 10 Pro ha debuttato in India nelle colorazioni Stare Black e Peral White, ma il prezzo è ancora sconosciuto. La compagnia ha lanciato il dispositivo a sorpresa sul sito ufficiale, eppure mancano alcuni dettagli. Tuttavia, il prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi intorno ai 115€ al cambio, ossia 10.000 rupie indiane.

