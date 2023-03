Il nuovo ventilatore Xiaomi funziona con una power bank e si comanda con la voce

Mancano ancora diverse settimane prima dell'arrivo della primavera, ma Xiaomi si prepara già al grande caldo estivo lanciando sul mercato cinese un nuovo ventilatore che può essere alimentato con una semplice power bank, offrendo anche la possibilità di sfruttare i comandi vocali per il controllo del dispositivo.

Xiaomi si prepara per l'estate: ecco il nuovo MIJIA Smart DC Inverter Floor Fan 1X

Xiaomi MIJIA Smart DC Inverter Floor Fan 1X è un ventilatore intelligente con oltre 100 impostazioni per la personalizzazione dell'esperienza d'uso. Grazie all'applicazione Mijia, infatti, è possibile controllare la velocità e la direzione del getto d'aria, oltre ad offrire la personalizzazione in base agli scenari. Inoltre, è possibile sfruttare l'assistente Xiao AI per i comandi vocali.

Il ventilatore è dotato di sette pale rotanti in grado di servire aria per un totale di 24.5 metri cubi al minuto. Il rumore prodotto dal dispositivo, inoltre, è veramente molto basso: alla massima intensità infatti avremo una misurazione massima di 52.9 dB. Se dovesse risultate troppo fastidiosa, tuttavia, è possibile attivare una modalità silenziosa che abbassa il rumore a 25.6 dB.

Come accennato in precedenza, il ventilatore può essere alimentato da un adattatore a 18W oppure tramite una power bank collegata con USB-C. Con un dispositivo di ricarica di almeno 10.000 mAh, il ventilatore garantisce almeno 22 ore di autonomia.

Xiaomi MIJIA Smart DC Inverter Floor Fan 1X è disponibile in Cina al prezzo di circa 50€ (329 yuan), ma al momento non è chiaro se l'azienda cinese sia intenzionata a portare il prodotto anche sui mercati internazionali.

