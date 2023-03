OPPO Find X6 Pro avrà il display più luminoso di sempre

Con il lancio di Xiaomi 13 e 13 Pro sono arrivate critiche verso Samsung Galaxy S23 Ultra, che nonostante sia più recente ha uno schermo meno luminoso, una critiche che peggiorerà con OPPO Find X6 Pro. Verso Samsung viene riservata una certa attenzione in materia di schermi, essendo che Samsung Display detiene circa il 70% delle forniture di display per tutti gli smartphone nel mondo. Una vantaggio che le ha prontamente permesso di ottenere il monopolio nei pieghevoli ma che non viene sfruttato negli smartphone tradizionali.

Lo schermo di OPPO Find X6 Pro potrebbe essere quello più luminoso mai visto prima

Se una volta i top di gamma Samsung avevano per distacco il migliore schermo in circolazione in termini di specifiche, oggi non è sempre così. Se si prende l'ultimo Samsung Galaxy S23 Ultra, ha un display la cui luminosità massima tocca i 1.750 nits come già avveniva sulla serie S22; nel mentre, la concorrenza supera Samsung con modelli come Honor Magic 5 Pro e vivo X90 Pro+ a 1.800 nits, Xiaomi 13 e 13 Pro a 1.900 nits e persino iPhone 14 Pro/Pro Max a 2.000 nits. Se si pensa che molti di questi schermi sono prodotti dalla stessa Samsung, fa strano pensare che Samsung voglia avvantaggiare la concorrenza. Specialmente quando spunta un leak come quello di Ice Universe, in cui afferma che OPPO Find X6 Pro si spingerebbe ancora oltre superando i 2.400 nits e segnando un nuovo record su smartphone.

Recent new flagship phone peak brightness ranking

OPPO Find X6 Pro >2400nit

iPhone 14 Pro 2000nit

Xiaomi 13 1900nit

vivo X90 Pro+ 1800nit

Magic 5 Pro 1800nit

Galaxy S23 Ultra 1750nit — Ice universe (@UniverseIce) March 5, 2023

Alcuni potrebbero infatti ricordarsi che al CES 2023 la stessa Samsung presentò i suoi schermi UDR 2000 in grado di arrivare a questo grado di luminosità, e chi si aspettava di vederli sulla serie S23 è stato invece smentito. Se così fosse, sarebbe un salto in avanti notevole rispetto a OPPO Find X5 Pro e il suo schermo che si ferma a 1.300 nits di luminosità di picco. Tuttavia, bisogna sempre ricordarsi che questi numeri non indicano la luminosità nell'utilizzo quotidiano bensì sono misurazioni fatte in contesti specifici e di nicchia come la visualizzazione di video HDR a luminosità massima. A quanto pare Samsung ha preferito dare priorità ai consumi che ai numeri: non è il più luminoso, ma lo schermo di S23 è l'unico a vantare nuovi materiali che lo rendono più efficiente di iPhone 14 Pro.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il