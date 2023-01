Il display di Xiaomi 13 sarà più luminoso di Galaxy S23 Ultra

Ogni volta che escono i suoi nuovi top di gamma, Samsung è solita imporre nuovi standard in fatto di display, ma a quanto pare Xiaomi 13 manterrà il primato del più luminoso. Ci si aspetterebbe che lo schermo migliore nel 2023 sia quello di Samsung Galaxy S23 Ultra, ma secondo quanto vociferato finora sembra che il produttore coreano abbia deciso di adottare un approccio più moderato, dando priorità ad altre novità hardware.

La serie Samsung Galaxy S23 non avrà lo schermo di ultima generazione di Xiaomi 13

Quando vennero presentati, Xiaomi 13 e 13 Pro vennero acclamati per avere lo schermo più luminoso di sempre con ben 1.900 nits di picco, perlomeno se ci si limita al mondo degli smartphone Android. Questo perché in realtà lo scettro di più luminoso va alla serie iPhone 14 Pro, la cui luminosità massima tocca addirittura i 2.000 nits. La cosa paradossale è che in entrambi i casi ciò è reso possibile dai pannelli che Samsung fornisce alla concorrenza, come nel caso della serie 13 di Xiaomi che adotta la tecnologia AMOLED E6.

Questa tipologia di schermo non verrebbe invece utilizzata sulla serie S23, compreso il più pregiato Galaxy S23 Ultra, con display che dovrebbero fermarsi a “soli” 1.750 nits. Se così fosse, non soltanto i top Xiaomi ma anche modelli come vivo X90 Pro+ e iQOO 11 Pro sarebbero più luminosi potendo toccare i 1.800 nits. È giusto specificare che stiamo parlando di luminosità di picco raggiungibili solamente in determinate circostanze, perlopiù durante la visualizzazione di contenuti HDR; se si parla di valori quotidiani, invece, Xiaomi 13 e 13 Pro non vanno oltre i 1.200 nits, proprio come S22 Ultra e prevedibilmente anche S23 Ultra.

Ma perché, per la prima volta in anni, la serie Galaxy S23 non avrà il miglior schermo disponibile, considerato anche che questo schermo lo produce Samsung? Una possibile motivazione potrebbe essere da ricondurre alla scelta di ottimizzare i costi di produzione: componenti come Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e la fotocamera da 200 MP alzeranno il prezzo, e Samsung potrebbe aver deciso di risparmiare su un dettaglio di cui realisticamente in pochi si accorgeranno della sua mancanza.

