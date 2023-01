Questa foto mostra la potenza dei 200 MP di Galaxy S23 Ultra

Non è ancora ufficiale al 100%, ma pare essere il segreto di Pulcinella che il nuovo sensore ISOCELL HP2 da 200 MP sarà quello che troveremo su Samsung Galaxy S23 Ultra. Anche perché sono già trapelate le schede tecniche integrali dei nuovi top di gamma sud-coreani e sappiamo che il modello Ultra non porterà con sé molte novità, se non appunto il nuovo sensore della fotocamera. E in attesa di vederlo in azione su strada, un leaker ha mostrato cosa sia in grado di fare pubblicando un sample fotografico.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ecco di cosa è in grado la fotocamera da 200 MP

La foto postata dal noto leaker Ice Universe non è lo scatto migliore che ci sia in termini di bellezza, ma non è questo il punto. L'immagine che vedete qua sotto è stata sì scattata con la fotocamera da 200 MP di Samsung Galaxy S23 Ultra ma è stato effettuato un crop importante equivalente a uno zoom 12x. Ecco quindi che si fa evidente l'importanza di avere così tanti pixel a disposizione, permettendo al camera phone Samsung di realizzare scatti su cui sia possibile fare uno zoom in post-produzione senza intaccare particolarmente la qualità.

What kind of photo do you think this is?

5x zoom? 10x zoom?

No, it's a Galaxy S23 Ultra 200MP HP2 photo enlarged by 12x!

Use one word to describe your feelings! pic.twitter.com/m5rS0kZrQG — Ice universe (@UniverseIce) January 19, 2023

Così come S22 Ultra, anche Samsung Galaxy S23 Ultra sarà nuovamente dotato di un teleobiettivo 5x e uno periscopiale 10x, dato che la vera novità in termini di teleobiettivi è prevista con S24 Ultra. Non è prevista nessuna novità sotto questo fronte, ma è anche vero che avere un sensore da 200 MP in grado di immortalare immagini del genere è un passo in avanti da non sottovalutare. Anche perché, come fa presente sempre Ice Universe, l'ISOCELL HP2 non è il primo sensore Samsung da 200 MP ma rispetto ai precedenti HP1, HP3 e HPX vanterebbe foto “più nitide, delicate e naturali, senza troppe tracce di elaborazione software“. Se foste curiosi di sapere quali siano le innovazioni del sensore HP2, vi consiglio questo approfondimento.

