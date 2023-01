Il primo smartphone di NIO è nell’aria: spunta un indizio importante

Si parla da tempo dell'uscita del primo smartphone a marchio NIO ed ora sembra che la casa asiatica abbia fatto un altro passo avanti (decisamente importante). Il nome del dispositivo potrebbe essere stato svelato da una certificazione, segno che il lancio potrebbe non essere poi così lontano.

NIO Phone: questo potrebbe essere il nome del primo smartphone del brand cinese

NIO Phone, questo il possibile nome commerciale del primo smartphone dell'azienda. Il brand specializzato in auto elettriche è conosciuto sulla piazza come il rivale cinese di Tesla: un marchio conosciuto ed apprezzato anche in Europa e che ora ha deciso di puntare anche verso il settore mobile. Non solo telefoni, ma anche accessori e perfino uno smartwatch, secondo le ultime indiscrezioni.

Il marchio NIO Phone è stato registrato a dicembre 2022: l'approvazione è arrivata di recente, un ennesimo indizio riguardo l'uscita dello smartphone. L'esistenza dello stesso è stata confermata anche dal CEO di NIO: non è chiaro quali siano i piani precisi, ma inizialmente era in programma un modello di punta all'anno, in stile Apple.

Il debutto dello smartphone è atteso nel corso del 2023 ma per ora è ancora tutto nebuloso. Si parla di un prezzo inferiore ai 1000€ al cambio e ovviamente di un'esperienza di utilizzo che sia tutt'uno anche con le auto del brand.

Il dispositivo dovrebbe avere uno schermo curvo Quad HD+ con punch hole, una batteria capiente (4.500 mAh) ed il supporto ad una ricarica rapida di oltre 100W. Il cuore di NIO Phone potrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 2, ma si tratta solo di un rumor.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il