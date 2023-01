Banggood lancia i saldi per il Capodanno Cinese: sconti fino al 60%

Banggood ha deciso di festeggiare il Capodanno Cinese 2023 con una nuova promozione che sconta tantissimi articoli fino al 60%. Che abbiate bisogno di un nuovo incisore, un elicottero radiocomandato oppure delle nuove cuffie, Banggood ha in serbo un'offerta per tutti voi!

Banggood festeggia il capodanno cinese con saldi fino al 60% e spedizione in una settimana

Il “Chinese New Year Sale” di Banggood inizia oggi con sconti fino al 60% e la spedizione in una sola settimana su tantissimi articoli dei generi più disparati. In offerta, per esempio, troviamo le sempreverdi casse BlitzWolf di cui avete potuto apprezzare la potenza anche in diverse recensioni su queste pagine.

In sconto troviamo anche diversi veicoli radiocomandati, come l'elicottero Eachine E200 oppure il Drift Van WPL D42. I nuovi saldi offrono una grande occasione di risparmio anche su tantissimi strumenti professionali, come la smerigliatrici, trapani, cesoie e levigatrici.

Per tutte le informazioni sui saldi di Banggood dedicati al Capodanno Cinese 2023, vi lasciamo alla pagina ufficiale qui sotto, dove troverete tutti i prodotti in sconto.

