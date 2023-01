Remini: ecco l’app gratuita che migliora foto vecchie, sfocate e di bassa qualità

Oltre cento milioni di download e inserita nelle classifiche delle migliori app per smartphone dalla stampa di tutto il mondo, Remini è riuscita in poco tempo a conquistare la fiducia degli utenti mettendo nelle loro mani uno strumento gratuito, in grado di trasformare e migliorare notevolmente la qualità di immagini vecchie e sfocate o pixelate. Il tutto, grazie ad un potente sistema di intelligenza artificiale che ricostruisce i dettagli del volto in modo preciso e ultra-rapido!

Cos'è e come funziona Remini, il potenziatore fotografico AI

Remini è un'app gratuita che ricorre a potenti algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare notevolmente la qualità di immagini sfocate, pixelate, rumorose, di bassa qualità o vecchie foto analogiche, ripristinandone la bellezza originale. In particolare, questa sofisticata tecnologia riesce a rilevare tutti i dettagli di un volto e li ricostruisce con precisione, rendendo i dettagli facciali più nitidi in un solo clic. Vi basterà selezionare l'immagine che desiderate migliorare e Remini ve ne restituirà una copia in HD in una manciata di secondi, pronta per essere condivisa sui Social!

L'app è disponibile gratuitamente (ma con delle limitazioni che vedremo a breve), oppure nelle versioni a pagamento Lite (5,99€ a settimana) e Pro (11,49€ a settimana, con sblocco di tutte le funzionalità premium sia su mobile che su desktop).

Se volete utilizzare Remini gratuitamente, dovrete accettare qualche compromesso. Anzitutto, quando la foto verrà salvata, l'app applicherà una filigrana che inserisce il logo di Remini nella parte centrale inferiore dell'immagine. Inoltre, la versione gratuita è supportata dalle pubblicità, per cui non solo per poter salvare l'immagine dovrete dapprima guardare un annuncio pubblicitario della durata di 30 secondi, ma anche quando volete migliorare più foto nella stessa sessione (ovvero senza uscire prima dall'app tra l'una e l'altra).

Ad ogni modo, i risultati dell'intelligenza artificiale di Remini sono davvero entusiasmanti, e se volete recuperare quella foto un po' sfocata, rumorosa o di qualità scadente, 30 secondi di pubblicità sono un giusto compromesso a cui sottostare. E poi, diciamocelo chiaramente, per rimuovere la filigrana dall'immagine vi basterà tagliare di qualche millimetro il lato inferiore dell'immagine.

Se siete curiosi di provare questa fantastica app, a seguire troverete il link al download gratuito dal Google Play Store. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Remini – AI Phono Enhancer | DOWNLOAD | Google Play Store

