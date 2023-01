Wikipedia aggiorna la sua grafica per la prima volta in 10 anni

Lo sapevate che Wikipedia è il settimo sito più letto in tutto il mondo? Un dato che probabilmente non vi sorprenderà, essendo uno dei siti più utili e utilizzati nella storia del web per come la conosciamo. E per rendersi ancora più utile, la fondazione Wikipedia ha annunciato un aggiornamento dell'interfaccia, il primo mai rilasciato negli ultimi dieci anni per celebrare i suoi 22° anni di attività compiuti lo scorso 15 gennaio.

Ecco come cambia l'interfaccia grafica delle pagine di Wikipedia

Realizzata grazie al lavoro congiunto con i volontari di tutto il mondo, questo aggiornamento vuole rendere la fruizione di Wikipedia ancora più utile. Specialmente quando si consultano pagine con molte informazioni, si è solito suddividerle in paragrafi per consentire ai lettori di avere una panoramica che li aiuti a scegliere le informazioni più utili per loro. Fra le nuove funzionalità aggiunte, quella più importante è senz'altro l'aver spostato il sommario sulla sinistra per mantenerlo visibile durante lo scorrimento dell'intera pagina e non più relegato alla parte in alto; in questo modo, scorrendo la pagina sarà sempre possibile saltare da un paragrafo all'altro senza dover ritornare in cima.

È stata poi rivista l'interfaccia nella parte superiore delle pagine, con una riorganizzazione dei pulsanti e soprattutto una maggiore visibilità della barra di ricerca. Quando si prova a cercare una parola, le anteprime dei suggerimenti mostrate da Wikipedia sono anche sotto forma di immagini, facilitando la ricerca di quella parola. Secondo Wikimedia, questi cambiamenti apporteranno un aumento del 30% delle ricerche e una diminuzione del 15% dello scrolling da parte degli utenti che hanno testato questa nuova versione. Infine, è stata spostata anche la selezione della lingua, non più sotto forma di elenco nella colonna a sinistra bensì in un nuovo pulsante in alto a destra.

Il roll-out dell'aggiornamento sta avvenendo in giro per il mondo e nel momento in cui scrivo è attivo sul 94% delle 318 versioni linguistiche di tutta Wikipedia in versione desktop.

