Le nuove ciabatte antiscivolo Xiaomi YouPin costano meno di 6€

Dopo il modello Yeation (lanciato un po' di tempo fa) è arrivato il momento di passare ad un nuovo paio di ciabatte antiscivolo targate Xiaomi YouPin: su AliExpress è disponibile una versione più attuale, sempre coloratissima e proposta ad un prezzo stracciato. Un'offerta imperdibile!

Ecco le nuove ciabatte antiscivolo da Xiaomi YouPin, disponibili ad un prezzo bomba

Come al solito in questo caso, vi segnaliamo che si tratta di un prodotto YouPin, ossia proveniente dalla piattaforma di crowdfunding cinese di Xiaomi. Ciò vuol dire accessori di qualità, a prezzi super competitivi: le nuove ciabatte antiscivolo non fanno una piega. Realizzate in EVA, sono caratterizzate da un corpo flessibile e leggero (per la massima comodità), con uno stile essenziale e minimale. La suola antiscivolo le rende perfette anche per la doccia, a casa o in palestra.

Le nuove ciabatte antiscivolo da Xiaomi YouPin sono disponibili su AliExpress ad un prezzo stracciato: meno di 6€ per vari numeri e colorazioni. Non resta che scegliere il vostro paio preferito!

