L'universo dei prodotti che possiamo affibbiare a Xiaomi ed alla sua piattaforma commerciale YouPin è davvero esteso. E tra i prodotti possiamo trovare anche delle comode ciabatte a marchio Xiaomi Yeation, che potete acquistare ad un prezzo molto basso su AliExpress.

Xiaomi: le morbide ciabatte Yeation sono in offerta su AliExpress

Da come riporta la descrizione, i materiali utilizzati per queste pantofole, cioè l'EVA (Etilene vinil acetato) anti-trauma, le rendono davvero comode e adatte a più usi, sia in casa che in viaggio ma anche in palestra. Sono davvero resistenti, oltre che molto flessibili. Tutto questo perché la superficie è dotata di sporgenze soft-touch, che permettono un'azione anti-scivolo.

Le ciabatte inoltre replicano un'azione massaggiante così da alleviare l'affaticamento muscolare ed in generale la stanchezza dei piedi di chi le indossa. Sono anche molto spesse, circa 3 cm, quindi vanno benissimo per il bagno, questo perché sono dotate di bande di attrito che migliorano la “presa” in ambienti umidi.

Trovate le ciabatte Xiaomi Yeation su AliExpress all'ottimo prezzo di circa 7€, ma soprattutto le trovate in tanti colori disponibili e in varie misure dal 40 al 45, così da non farsi mancare nulla. Le spese di spedizione sono di soli 1.23€, che non inficiano affatto la bontà dell'offerta.



