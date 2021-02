Da quando il gaming mobile non è più una moda ma la normalità, la comodità di utilizzo del dispositivo nelle varie sessioni è diventata fondamentale. E accessori come l'adattatore con cavo USB Type-C WSKEN su Xiaomi YouPin possono essere l'ideale per il gaming da smartphone, soprattutto considerando il prezzo.

Xiaomi YouPin: ecco come funziona l'adattatore con cavo USB Type-C per smartphone da gaming WSKEN

Quello che sembrerebbe un classico cavo USB Type-C per caricabatterie è in realtà molto di più. O meglio, ha sì una funzione di ricarica ma la sua conformazione lo rende molto utile. Questo perché la parte che va collegata allo smartphone è dotata di una base in ABS con due piccole ventose integrate e con all'estremità l'uscita Type-C.

Perché è comodo? Essendo l'uscita flessibile, una volta collegato allo smartphone sarà quindi molto comodo caricare lo smartphone mentre si gioca, perché non sarà soggetto a piegature o alla tensione oltre il consentito del cavo. Inoltre, viene anche incontro a varie esigenze di spazio e materiali. Esistono infatti sia una versione realizzata in nylon, sia una in classico silicone. Per la lunghezza esiste poi una versione da 1.2 metri ed una da 1.8 metri.

Ma quanto costa questo comodo accessorio? Il cavo adattatore USB Type-C WSKEN è su Xiaomi YouPin ad un prezzo davvero piccolo, dato che il cambio per la versione da 1.2 metri è di circa 3.30€ (25.9 yuan), mentre per quella più lunga arriviamo a quasi 4€ (29.9 yuan). Insomma, non ci resta che attendere che arrivi su store come Banggood o AliExpress, tra i più rapidi a portare questo tipo di prodotti in Occidente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu