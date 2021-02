codice sconto lenovo s2

Quando acquistiamo un indossabile smart, non solo puntiamo alle funzioni più importanti ma anche allo stile. Ed uno smartwatch economico ma elegante come il Lenovo S2 può essere una soluzione interessante, considerando l'offerta con codice sconto su GearBest.

Lenovo S2: lo smartwatch economico con display AMOLED va in offerta con codice sconto su GearBest

Il design di questo orologio smart è sicuramente affine a molti suoi competitor come ad esempio gli Amazfit Bip, ma il cinturino in tessuto è sicuramente un plus. Ma anche le sue caratteristiche garantiscono una copertura completa delle attività quotidiane. A partire dal display AMOLED da 1.4″, ma anche una buona batteria da 180 mAh che permette una durata in standby di circa 15 giorni.

Non mancano monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, il conteggio dei passi, un reminder per le telefonate e le notifiche. Inoltre, sono presenti ben 9 modalità sportive da monitorare, oltre ovviamente al reminder per la sedentarietà e per la respirazione.

Lo smartwatch Lenovo S2 va quindi in offerta con Coupon all'ottimo prezzo di 23.2€ su GearBest, a cui vanno aggiunte le spese di spedizione da 4.79€ per avere una consegna più rapida e tracciata. In ogni caso, l'offerta resta davvero appetibile se si vuole un indossabile affidabile a prezzo basso.

