Samsung sfida Sony: ISOCELL HPX è il nuovo sensore da 200 MP

Prima abbiamo avuto HP1, poi HP3 è adesso è il turno dell'ISOCELL HPX, l'ultimo capitolo targato Samsung nella sua strada per portare i 200 MP nelle fotocamere per smartphone. Dopo anni di smartphone a pochi megapixel, in poco tempo si è rapidamente passati a 48, 50, 64 e 108 MP, giungendo così all'ultimo step dei 200 MP. Un'evoluzione che ha preso corpo nel corso del 2022, con i primi smartphone che hanno sfoggiato una fotocamera di tale risoluzione: ma quali novità porta con sé l'ISOCELL HPX?

Samsung presenta ISOCELL HPX, il nuovo sensore fotografico da ben 200 MP

Così come altri sensori fotografici del genere, anche Samsung ISOCELL HPX è pensato per avere 200 MP, ma soprattutto per far sì che diano il meglio di loro in fase di Pixel Binning in modalità Tetra2pixel. Quando si scatta a piena risoluzione, il sensore ha pixel che misurano 0,56 μm, più piccoli quindi di HP1 e uguali a quelli di HP3; le dimensioni aumentano quando si scatta a 50 MP, salendo a 1,12 μm, e ancora di più quando si passa a 12,5 MP a 2,24 μm.

Il focus è quindi quello di aver creato un sensore da 200 MP in dimensioni molto contenute, grazie a pixel così piccoli che riducono l'area fino al 20%, ideale per essere inserito in smartphone compatti. A parte questo, le specifiche includono anche video 8K a 30 fps e funzioni Dual HDR e Smart ISO Pro per migliorare la gamma dinamica, messa a fuoco Super Quad PDAF e Deep Trench Isolation per separare i pixel individualmente e aumentarne la sensibilità.

È difficile sapere già adesso quale sarà il primo smartphone dotato di Samsung ISOCELL HPX, anche se un indizio ce lo da lo stesso nome. Considerato che lo scorso ISOCELL HMX da 108 MP è stato avvistato quasi esclusivamente su smartphone Xiaomi (ad eccezione di Motorola e Smartisan), è possibile che avvenga lo stesso per l'HPX da 200 MP.

E mentre attendiamo di scoprire un sensore del genere da parte di Sony, la rivale cinese OmniVision ha creato il suo primo sensore da 200 MP. Ma non dimentichiamoci che c'è chi si è spinto ancora oltre, creando un'incredibile fotocamera da 3200 MP!

