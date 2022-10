Instagram ci ricorderà di essere gentili e di creare un ambiente di supporto

Nelle prossime settimane, Instagram lancerà una nuova opzione che ci ricorderà di essere gentili quando vogliamo mandare un messaggio diretto ad un utente della piattaforma. Questa funzione si unisce al filtro anti-nudità annunciato da Meta ad agosto e mira a rendere Instagram un ambiente più sano, che sia di supporto per gli utenti.

Su Instagram sono in arrivo dei nuovi promemoria di gentilezza

Instagram si sta impegnando molto per rendere la piattaforma un ambiente sempre più sicuro, dove abusi e cattiverie di qualsiasi tipo e natura difficilmente trovano spazio. Già nel mese di agosto, il team di Meta ha riferito di star lavorando ad un nuovo filtro anti nudes che impedirebbe di ricevere immagini di nudo non richieste nei propri DM.

La nuova funzionalità annunciata da Instagram viaggia in questa direzione, ricordando agli utenti di continuare a rendere Instagram un luogo di supporto per utenti e creator con un promemoria gentilezza che apparirà quando si vuole inviare un messaggio diretto ad un creator. Certo, questo promemoria non bloccherà del tutto messaggi d'odio e cattiverie gratuite non richieste, ma potrebbe comunque limitare comportamenti del genere inducendo le persone a pensare almeno due volte prima di scrivere qualcosa di poco carino.

Un'altra funzionalità alla quale Instagram starebbe lavorando e che riguarderebbe, anche in questo caso, i Messaggi Diretti è “Note“, una nuova feature che permetterà di aggiungere una nota ad un proprio follower e quest'ultimo avrà a disposizione 24 ore per leggere ed eventualmente rispondere al messaggio.

Infine, ricordiamo che su Instagram è in arrivo – a grande richiesta – una nuova funzione di Repost che permetterà di condividere sul proprio profilo i post pubblicati da altri utenti, senza dunque ricorrere ad applicazioni e servizi di terze parti.

