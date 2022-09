Instagram contro i nudes in chat: in arrivo un nuovo filtro per i DM

Il team di Meta sta lavorando ad un nuovo filtro per Instagram che aiuterà gli utenti a proteggersi dalla ricezione di immagini di nudo non desiderate in chat. La funzione è attualmente in fase di sviluppo e a spiegarne il funzionamento è uno stesso rappresentante del gruppo.

Instagram lavora ad un nuovo filtro anti nudes

Meta ha spiegato che il nuovo filtro contro la ricezione di foto di nudo indesiderate funziona in modo abbastanza simile allo strumento anti-bullismo lanciato lo scorso anno. Quest'ultimo permette agli utenti di filtrare i messaggi offensivi nelle richieste DM in base a delle parole chiave: se una richiesta di messaggio contiene una parola chiave selezionata, il messaggio viene automaticamente spostato all'interno di una cartella nascosta che possiamo scegliere di non aprire mai.

Allo stesso modo, il nuovo filtro anti-nudità, dovrebbe oscurare le immagini che possono contenere nudo, conferendo agli utenti la possibilità di visualizzarle o meno. Il team di Meta ha spiegato che la funzionalità è ancora alle prime fasi di sviluppo, pertanto non è ancora chiaro quando sarà pronta per il rilascio, ma spera di poter quantomeno condividere maggiori dettagli a riguardo nelle prossime settimane.

Questa, tuttavia, non sarebbe l'unica novità in arrivo su Instagram. L'app, infatti, potrebbe in futuro integrare la tanto attesa e richiesta funzione di repost, che permetterà agli utenti di ripubblicare i post condivisi da altri senza ricorrere ad applicazioni di terze parti.

Oltre ciò, Instagram starebbe anche testando una funzionalità molto simile a BeReal chiamata IG Candid Challenges. Questa “sfida” consiste nell'invitare gli utenti ogni giorno, in un momento diverso, a mostrare cosa si sta facendo catturando e condividendo una foto nel giro di 2 minuti dalla ricezione della notifica.

