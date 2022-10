Google Pixel Watch smontato: tante parti non sono sostituibili o riparabili

Anche il nuovo Google Pixel Watch è finito sul banco di smontaggio, questa volta appartenente agli esperti della riparazione dei dispositivi elettronici. Il teardown del primo smartwatch realizzato da Big G ha svelato un livello di riparazione abbastanza basso, con tante parti che non possono essere sostituite.

Google Pixel Watch sarà difficile da riparare, ecco il teardown

iFixit, portale specializzato nella riparazione degli smart device, ha analizzato nel dettaglio il nuovo Google Pixel Watch: lo smontaggio ha rivelato una costruzione simile a quella di un rompicapo, ma anche una parte posteriore rimovibile che cerca di semplificare l'accesso ai componenti interni.

Purtroppo, come molti altri dispositivi di questo genere, anche il Pixel Watch di Google risulta particolarmente ostico da riparare a causa di alcune parti come la corona e i pulsanti che sembrano non essere sostituibili in alcun modo.

Tuttavia, ci sono anche buone notizie: l'adesivo interno che mantiene in posizione i componenti non lascia alcun residuo di colla una volta rimosso, semplificando in questo modo la sostituzione e la pulizia. Diverso è il discorso per i Google Pixel 7, che hanno il vetro posteriore letteralmente incollato alla cornice.

Vi ricordiamo che, nonostante non sia ufficialmente disponibile nel nostro paese, Google Pixel Watch è apparso ieri su Amazon anche in Italia!

