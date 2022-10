Google Pixel Watch arriva a sorpresa su Amazon Italia

A distanza di pochissimo dal debutto ufficiale ecco che – contro ogni pronostico – Google Pixel Watch arriva anche in Italia, tramite Amazon e con spedizione Prime. Il nostro paese sembrava essere stato escluso dalla commercializzazione dell'indossabile di Big G ma a quanto pare qualcosa si è mosso sotto la superficie.

Il primo smartwatch di Google arriva con un design stiloso e giovanile, senza farsi mancare niente dal punto di vista delle specifiche. Lo schermo è un'unità AMOLED da 1.6″ con bordi curvi ed è presente sia una corona rotante che un pulsante fisico.

Google Pixel Watch è mosso da un chipse Samsung Exynos ed è dotato di 2/32 GB di memorie; lato software abbiamo l'ultima incarnazione di Wear OS mentre per l'autonomia troviamo una batteria da 300 mAh. Per saperne di più, ecco il nostro approfondimento!

Nel momento in cui scriviamo Google Pixel Watch non è presente sullo store ufficiale e la vendita sembra essere limitata ad Amazon Italia, ovviamente con tanto di spedizione Prime ed un prezzo di 397€. Vi segnaliamo la disponibilità anche del modello LTE mentre chi preferisce, può acquistarlo da Amazon Germania a 362€ (con 6.98€ di spedizione).

