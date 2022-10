Svelato il design di iPhone SE 4: novità in arrivo per il display

Sono trapelate in rete alcune ricostruzioni grafiche di quello che potrebbe essere il nuovo iPhone SE 4. Le immagini mostrano un dispositivo con un display molto più grande rispetto al suo predecessore, oltre alle colorazioni in cui potrebbe essere disponibile il nuovo iPhone.

iPhone SE 4 potrebbe avere un display da 6,1″: ecco i dettagli

Secondo le informazioni apparse online, il nuovo iPhone SE di quarta generazione potrebbe ereditare il design di iPhone XR, smartphone lanciato sul mercato da Apple nel lontano 2018.

La terza generazione di iPhone SE ha ereditato il design dal modello 5S del 2013, ma il nuovo smartphone di Apple potrebbe questa volta far sfoggio di un display LCD da 6.1″, proprio come quello visto 4 anni fa in occasione del lancio di XR.

Attualmente non si sono informazioni su quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del futuro SE 4, ma ereditare il design del modello XR potrebbe voler dire davvero addio al Touch ID.

Il lancio del nuovo iPhone SE 4 potrebbe essere previsto per il mese di marzo, ma al momento si tratta semplicemente di speculazioni: vi invitiamo quindi ad attendere insieme a noi informazioni ufficiali da parte di Apple.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il