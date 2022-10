Ufficiale: ROM Xiaomi.eu anche sui modelli MediaTek

Il progetto Xiaomi.eu è iniziato circa 10 anni fa, accompagnandoci da allora nella diffusione delle ROM Xiaomi nel mercato occidentale. Oggi la compagnia vende ufficialmente in Italia, pertanto molti dei modelli in circolazione sono già dotati di ROM occidentali. Tuttavia, non era così fino al 2017, prima che Xiaomi decidesse di espandersi anche in Europa, e il lavoro svolto dal team Xiaomi.eu è stato a dir poco utile a chi importava i suoi smartphone dalla Cina.

Aggiornamento 20/10: il progetto MediaTek del team Xiaomi.eu si concretizza ufficialmente. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Xiaomi.eu inizia a sviluppare le custom ROM anche per gli smartphone con SoC MediaTek

Tuttavia, fino a oggi le ROM “cucinate” dai ragazzi di Xiaomi.eu si sono concentrate esclusivamente su una determinata tipologia di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. Mi riferisco a quelli che montano soluzioni hardware targate Snapdragon, visto che qua da noi i modelli commercializzati sono perlopiù dotati di SoC Qualcomm. Il chipmaker statunitense è stato uno degli investitori che hanno contribuito alla nascita di Xiaomi, con l'obiettivo di diffondere i suoi chip anche in una Cina che sarebbe presto diventata il centro nevralgico della vendita di smartphone Android.

Ma se i primi anni di Xiaomi sono stati caratterizzati perlopiù da smartphone Qualcomm, col passare del tempo si sono sempre più moltiplicati i modelli MediaTek. Specialmente con la nascita della serie Dimensity 5G, che ha permesso al chipmaker taiwanese di slegarsi dalla fascia economica e espandersi anche nelle fasce medio/alte, soprattutto con la famiglia Redmi e POCO.

Do you want https://t.co/Vd6cLyQt8Q support for MediaTek devices? If yes, become a patron!https://t.co/Duzh38R7WM — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 14, 2022

Per questo, il team Xiaomi.eu ha deciso di allargare il suo lavoro e dare via allo sviluppo di custom ROM basate sui firmware ufficiali anche per gli smartphone Xiaomi dotati di SoC MediaTek. Essendo un lavoro oneroso che richiede l'acquisto di più smartphone da analizzare, è stato aperto un canale Patreon dove gli interessati potranno finanziare il progetto, indicando per quali smartphone vorrebbero vedere sviluppata la ROM.

Ci tengo a sottolineare che non siamo in alcun modo affiliati con il progetto Xiaomi.eu e che questo non è un articolo sponsorizzato. Siete in tanti a leggere i nostri articoli di download delle ROM Xiaomi, perciò credo che questa notizia possa interessarvi. E se aveste uno smartphone Xiaomi con SoC MediaTek privo di una ROM occidentale ufficiale, potreste essere interessati a supportare il loro lavoro.

Arrivano le prime ROM | Aggiornamento 20/10

Ci siamo: il team Xiaomi.eu ha ufficialmente dato il via alle danze, aprendo le porte allo sviluppo delle prime custom ROM per smartphone Xiaomi, Redmi e POCO muniti di SoC MediaTek. Il risultato sono le custom ROM disponibili per i primi modelli, ovvero:

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50 Pro

POCO X4 GT (Redmi Note 11T Pro/Pro+)

Thanks to our patrons' support, we can release the first https://t.co/yCCrfU3y2M ROMs for MediaTek devices for a very long time. POCO X4 GT/Redmi Note 11T Pro/+, Redmi K50/Pro, and Xiaomi 12 Pro Dimensity users can download and flash them. Xiaomi 12T in patron testing! pic.twitter.com/4oGXscqb8v — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) October 19, 2022

Ci sono anche altri smartphone in ballo, come Xiaomi 12T, il cui sviluppo è disponibile su Patreon. Le altre custom ROM per i modelli succitati, invece, sono già disponibili al download gratuito e le potete trovare nel nostro articolo dedicato.

Scarica Xiaomi.eu per smartphone MediaTek

