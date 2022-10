UMIDIGI G1 Max & C1 Max sono i migliori smartphone sotto i 100€?

Umidigi aggiorna la sua famiglia di smartphone della serie G1 e C1 con dei nuovi mid-range dalle caratteristiche molto interessanti ed un prezzo che scende sotto i 100€ in occasione della Festa dei Single. Scopriamo insieme tutti i dettagli di UMIDIGI G1 Max & C1 Max in questo articolo.

UMIDIGI G1 Max & C1 Max: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dal punto di vista estetico, UMIDIGI G1 Max & C1 Max riprendono il design della serie G1 e C1, che si caratterizza per la presenza di uno schermo con notch a goccia, bordi piatti, la doppia fotocamera esterna ed il retro opaco. Mentre C1 Max è disponibile in Starry Black e Matte Silver, G1 Max è disponibile nelle colorazioni Galaxy Blue e Starry Black.

Passando allo schermo, entrambi gli smartphone sfoggiano un ampio display LCD HD+ da 6,52″ con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Specifiche tecniche

Passando alle specifiche tecniche, queste hanno subito un notevole upgrade rispetto alla serie precedente, tant'è che UMIDIGI G1 Max & C1 Max offrono tecnologie molto interessanti per la fascia di prezzo in cui si inseriscono. Entrambi gli smartphone sono alimentati da un chipset Unisoc T610 con processore octa-core e GPU ARM Mali G52MP2, supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP e una lente per la profondità di campo da 2 MP, mentre la selfie-camera è da 8 MP.

Altre caratteristiche comprendono una batteria da 5.150 mAh con supporto per la ricarica rapida da 10W, jack per cuffie da 3,5 mm, porta USB di tipo C, supporto dual-SIM, sblocco tramite riconoscimento facciale e impronta digitale (il sensore è integrato nel pulsante di accensione) e Android 12 a bordo.

UMIDIGI G1 Max & C1 Max – Disponibilità e prezzi

UMIDIGI G1 Max & C1 Max saranno disponibili a Novembre, e in occasione della Festa dei Single potranno essere acquistati in super offerta a 99.99€ (o poco più) su AliExpress.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il