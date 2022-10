Android 13 Go ufficiale: il major update per i meno dotati

Così come abbiamo assistito alla presentazione di Android 13, adesso assistiamo all'annuncio di Android 13 Go Edition, la sesta edizione del sistema operativo di casa Google. Era il 2018 quando, con l'avvento di Android 8 Oreo, il team Android decideva di spingere sull'acceleratore per diffondere maggiormente il suo OS anche nella fascia media (Android One) e in quella bassa (Android Go). Se nel primo caso il progetto non è andato come previsto, il secondo ha avuto più fortuna e ha trovato più riscontro nel catalogo dei produttori in giro per il mondo, con oltre 250 milioni di utenti attivi.

Google presente Android 13 Go Edition: ecco le novità dell'aggiornamento

Il compito di Android 13 Go Edition, così come delle versioni precedenti, è infatti quello di proporre Android in una veste essenziale, adatta per gli smartphone meno potenti che devono così gestire meno feature grafiche e funzionali. Una grossa novità in tal senso si chiama Google Play System Updates, che si occuperà degli aggiornamenti diretti dei servizi Google System senza dover attendere che se ne occupino i produttori, solitamente molto lenti quando si parla di aggiornare prodotti low-cost.

Google aggiunge anche la schermata Discover, a cui accedere dalla home con uno swipe verso sinistra e avere così una pagina contenente informazioni, notizie e risultati sportivi suggeriti in base ai propri gusti. Con Android 13 Go Edition debutta anche il Material You, il nuovo look estetico adottato per la 13esima versione del robottino verde. Anche in questo caso, quindi, gli utenti potranno personalizzare la grafica dello smartphone creando più omogeneità fra i colori dello sfondo e dell'interfaccia.

Fra le altre novità citate da Google ci sono i controlli avanzati per le notifiche, la possibilità di impostare lingue diverse per ogni app e “altro ancora”. Android 13 Go Edition verrà rilasciato ufficialmente nel corso del 2023 e lo vedremo quindi bordo degli smartphone low-cost di prossima generazione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il