Honor Play 40 Plus è ufficiale con Dimensity 700 e tanta batteria

Dopo una lunga serie di informazioni trapelate in anticipo sul web, Honor ha finalmente ufficializzato il nuovo Play 40 Plus: uno smartphon

,e entry-level che fa della batteria il suo punto più forte. Infatti, l'alimentazione 6.000 mAh arriva a garantire una grande autonomia anche durante la visione di contenuti multimediali.

Honor Play 40 Plus: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo entry level

Design, display e specifiche tecniche

Il primo smartphone della serie Play 40 è dotato di un display IPS LCD da 6,74″, con un rapporto d'aspetto di 20:9, un refresh rate di 90 Hz e una risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel).

Honor Play 40 Plus è alimentato dal chipset Dimensity 700 di MediaTek, accompagnato da diversi tagli di RAM e storage: 6 GB di RAM e 128 GB di storage, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, oppure la versione più costosa da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per tutti i contenuti.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Play 40 Plus è dotato di una fotocamera primaria da 50 MP, accompagnata da un sensore ausiliare da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, offre un'ottica da 5 MP.

Questo smartphone, inoltre, è dotato di connettività 5G, Bluetooth 5.1 ed è dotato di porta USB-C e jack per le cuffie da 3,5mm. Il sistema operativo in uso è Magic UI 6.1 basato su Android 12; il tutto è alimentato da una batteria da 6.000 mAh (con ricarica da 22.5W) in grado di offrire fino a 23 ore di riproduzione video (stando a quanto dichiarato dalla casa cinese).

Honor Play 40 Plus – Prezzo e disponibilità

Come accennato in precedenza, Honor Play 40 Plus è disponibile in tre versioni per quanto riguarda RAM e storage, offrendo però quattro colorazioni differenti: nero, argento, blu e viola. Andiamo a scoprire i prezzi:

6/128 GB – 1199 yuan (circa 170€ )

) 8/128 GB – 1399 yuan (circa 200€ )

) 8/256 GB – 1599 yuan (circa 225€)

Questo smartphone sarà disponibile all'acquisto in Cina il prossimo 28 ottobre 2022.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il