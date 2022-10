Honor Play 40 Plus nelle prime immagini: il look non cambia ma si fa più elegante

In queste ore sono apparse su Weibo, noto social network cinese, alcune foto che immortalano per la prima volta il nuovo Honor Play 40 Plus. Le immagini ci permettono di dare una prima occhiata al design del telefono, alle sue colorazioni e alla confezione di vendita.

Honor Play 40 Plus finisce in rete: ecco le prime foto dello smartphone

Come possiamo osservare dalle immagini, il nuovo Honor Play 40 Plus avrà un blocco fotocamere posteriori formato dai due grandi sensori circolari (50 MP + 2 MP) integrati nella scocca, con il flash LED posizionato al lato della prima ottica.

Questo smartphone avrà un sensore per le impronte digitali posto sul lato e sarà disponibile in quattro varianti di colore: blu, nero, argento e viola. Le colorazioni blu e nere saranno in tinta unita, mentre quelle argento e viola saranno sfumate.

Honor Play 40 Plus è dotato di uno schermo LCD HD+ da 6,72″ con 90 Hz di refresh rate. Lo smartphone sarà alimentato dal Dimensity 700 di MediaTek e da una batteria da 6000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 22.5W.

Per quanto riguarda le configurazioni disponibili, il nuovo modello della serie 40 arriverà in due versioni: 8 GB di RAM più 128 GB di spazio di archiviazione, oppure 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Secondo le ultime indiscrezioni, questo nuovo smartphone dovrebbe essere lanciato da Honor sul mercato cinese il prossimo 28 ottobre, nonostante si credesse potesse essere presentato a sorpresa con X40 GT.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il