Honor Play 40 Plus trapela in rete: una sorpresa per la presentazione di X40 GT?

Il nuovo Play 40 Plus di Honor potrebbe debuttare nelle prossime ore, facendo una comparsa a sorpresa durante la presentazione del nuovo X40 GT. Questa serie entry-level è stata infatti protagonista di un nuovo leak che ne fa presagire l'imminente annuncio.

Honor Play 40 Plus: la filigrana della fotocamera appare online

Honor Play 30 Plus

Tra pochissimo si terrà l'evento di presentazione di Honor X40 GT, nuovo smartphone della serie X40 votato al gaming, ma il questo smartphone potrebbe non essere l'unico protagonista della giornata: secondo un leak a breve avremo notizie anche della nuova serie Play 40.

In rete è trapelata questa mattina la filigrana della fotocamera del nuovo Honor Play 40 Plus, che potrebbe vantare questa volta un doppio sensore da 50 MP. Al momento non ci sono dettagli su quella che potrebbe essere la versione standard della serie Play 40, in quanto l'indiscrezione fa riferimento unicamente al modello Plus.

Con la serie Play 30, Honor aveva deciso di proporre uno smartphone entry-level con specifiche tecniche essenziali, puntando maggiormente su un prezzo prezzo più competitivo.

Credete che la serie Play 40 possa essere effettivamente presentata tra poche ore, o tutti i riflettori saranno puntati unicamente su Honor X40 GT?

