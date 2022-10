Honor X40 GT sarà uno smartphone da gaming stiloso, ma con un occhio al prezzo

Dopo il modello base lanciato a settembre è in arrivo un altro dispositivo della gamma X. Stavolta la compagnia cinese punta sul gaming anche se con uno smartphone dal prezzo più abbordabile: andiamo a scoprire tutte le caratteristiche di Honor X40 GT trapelate finora, tra specifiche tecniche ed uscita sul mercato!

Honor X40 GT: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

In termini di design e stile ci troviamo di fronte ad uno smartphone da gaming. Honor X40 GT riprende le principali caratteristiche del genere: un look particolare ed a tratti futuristico, colori atipici (ma sempre gestiti con eleganza), una texture posteriore in stile carbon fiber ed uno schermo ampio, per giocare al meglio.

Non ci sono ancora le dimensioni ma si parla di uno schermo LCD con refresh rate a 144 Hz e punch hole centrale.

Specifiche tecniche

Il cuore del nuovo dispositivo da gaming sarà lo Snapdragon 888, soluzione non proprio recente ma comunque ancora attuale. Questo sarà alimentato da una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 66W.

Il resto delle specifiche tecniche di Honor X40 GT è avvolto nel mistero: il retro ospita una tripla fotocamera in un modulo circolare (con un flash LED) ma non ci sono altri dettagli.

Honor X40 GT – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Honor X40 GT è fissata per il 13 ottobre in Cina mentre per quanto riguarda il prezzo si parla di una cifra intorno ai 1.999 yuan, ossia circa 289€ al cambio attuale. Un prezzo abbastanza ragionevole, che lo configura come un gaming phone low budget.

Al momento non sappiamo se resterà un'esclusiva cinese oppure se arriverà anche alle nostre latitudini.

