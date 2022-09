Honor X40 5G sta arrivando, e ricorderà un ex top Huawei

Dopo settimane ricche di avvenimenti, come Honor 70, X8 5G e la conferma del prossimo pieghevole in Europa, adesso ci prepariamo a scoprire Honor X40 5G. Così come OPPO ha la serie Reno, o Xiaomi quella Lite, anche Honor utilizza la serie X per aumentare la sua concorrenza nella fascia mid-range. Non sappiamo ancora quanti modelli saranno lanciati, ma le indiscrezioni parlano di una versione base e di una variante Max, oltre al modello X40i già svelato ufficialmente.

Honor X40 5G sta arrivando: ecco cosa sappiamo

Design e display

Se non fosse per i precedenti legami fra le due aziende, verrebbe da dire che Honor X40 abbia plagiato Huawei Mate 40. Così come l'ex top di gamma Huawei e il suo design Space Ring, anche il nuovo smartphone Honor adotta un design posteriore caratterizzato da un vistoso anello per ospitare il comparto fotografico. Lo smartphone ha ambizioni premium, come dimostra lo schermo curvo OLED 10-bit da 6,8″ Full HD+, probabilmente con refresh rate a 120 Hz e sensore d'impronte integrato. Uno schermo che dovrebbe garantire luminosità massima fino a 800 nitz, PWM dimming a 1.920 Hz e copertura DCI-P3 100%.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Non conosciamo ancora la configurazione hardware di Honor X40. Il modello precedente, X30, aveva un SoC Snapdragon 695 ed è altamente probabile che ritroveremo una soluzione targata Qualcomm: forse lo Snapdragon 778G, forse il più recente Snapdragon 7 Gen 1.

Prezzo e data d'uscita

La data di presentazione ufficiale di Honor X40 5G in Cina è fissata per il 15 settembre. Non abbiamo ancora informazioni sul prezzo, ma sicuramente non sarà inferiore a quello di X30, che venne lanciato a partire da 1.499 yuan, circa 220€.

