Honor Magic 8: quattro smartphone in vista, anche una versione con maxi display

A ridosso del lancio in Cina del nuovo flagship pieghevole si torna a parlare di Honor Magic 8 con nuovi leak. Quest’anno dovrebbe esserci una doppia novità per la serie di punta: oltre ad una versione Mini ci sarebbe spazio anche per un quarto modello, caratterizzato da un maxi display.

Honor Magic 8 potrebbe arrivare in quattro versioni: ecco le ultime novità sui prossimi top di gamma

Magic 7 – Crediti: Honor

Anche se in Italia solitamente arriva solo in versione Pro, in realtà in Cina la gamma Magic è in genere composta da due modelli. Honor Magic 8 e 8 Pro dovrebbero debuttare in patria verso settembre/ottobre, con il maggiore in arrivo in occidente nei mesi successivi (presumibilmente per inizio 2026).

Gli attuali Magic 7 e 7 Pro sono dotati di schermi da 6,78″ e 6,8″, entrambi di grandi dimensioni; tuttavia con la prossima generazione dovrebbe esserci una assortimento più ampio. Magic 8 base e Pro monterebbero display da 6,58″ e 6,7″ ma stavolta ci sarebbe l’aggiunta di altri due telefoni.

In precedenza abbiamo parlato di Magic 8 Mini, versione equipaggiata con una soluzione da 6,3″ di diagonale. Ora l’insider Digital Chat Station sostiene che ci sarà anche una versione dotata di un maxi display da 6,9″/7″, ma oltre alle dimensioni del pannello non ci sono altri dettagli. Anche il nome resta un mistero, forse Honor Magic 8 Max o Ultra.

Secondo il leaker cinese il modello Mini sarebbe in arrivo più avanti ma non specifica se durante l’evento dedicato a Magic 8 e 8 Pro ci sarà spazio anche per la presunta versione con lo schermo maggiorato.