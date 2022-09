Honor 70 tra i protagonisti di IFA 2022: prezzi e disponibilità in Italia

L'evento di Honor in occasione di IFA 2022 è finalmente arrivato e l'azienda cinese ha alzato il sipario su tutte le novità in arrivo per il nostro paese. Tra queste troviamo il nuovo smartphone per gli amanti del vlogging, Honor 70, un dispositivo che ha classe da vendere: scopriamo tutto su prezzo e disponibilità in Italia!

Honor 70 è ufficiale sul palcoscenico di IFA 2022: tutte le novità

Il nuovo Honor 70 è stato progettato per gli appassionati di vlogging. Già dalla generazione precedente l'azienda aveva puntato su questo settore, con un comparto fotografico top e funzionalità dedicate.

Il nuovo arrivato debutta con la modalità Solo Cut, che consente agli utenti di produrre facilmente vlog che mettono in evidenza una persona specifica in un gruppo grazie alla tecnologia integrata di reidentificazione della persona. Con il Dual Video Streaming può registrare due video contemporaneamente, uno con un singolo soggetto e l'altro con l'intero gruppo.

Il comparto fotografico di Honor 70 si basa su una doppia fotocamera principale che comprende un modulo Super Sensing da 54 MP con un ampio sensore IMX800 da 1/1,49″ e una fotocamera Ultra-Wide e Macro da 50 MP. È presente un'unità da 2 MP dedicata alla profondità di campo.

Addentrandoci nell'hardware, il nuovo smartphone è alimentato da Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G e supporta GPU Turbo X e OS Turbo X, offrendo prestazioni fluide e un'esperienza reattiva in una serie di attività pesanti, tra cui l'editing video per i vlogger.

Honor 70 è il primo smartphone della serie Number del brand con l'ultima interfaccia Magic UI 6.1 basata su Android 12.

Scheda tecnica

dimensioni di 161.4 x 73.3 x 7.9.1 mm per un peso di 178 grammi;

display OLED da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 395 PPI, 120 Hz , protezione Gorilla Glass;

da (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 395 PPI, , protezione Gorilla Glass; chipset Snapdragon 778G+ ;

; GPU Adreno 642L;

8 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di storage;

di storage; batteria da 4.800 mAh con ricarica da 66W;

con ricarica da 66W; fotocamera da 54 + 50 + 2 MP (f/1.9-2.2-2.4) con IMX800, ultra-wide, macro, PDAF, EIS, Flash LED video in 4K/FHD;

(f/1.9-2.2-2.4) con IMX800, ultra-wide, macro, PDAF, EIS, Flash LED video in 4K/FHD; selfie camera da 32 MP f/2.4;

lettore d'impronte digitali sotto il display + Face Unlock 2D;

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C;

Android 12 sotto forma di Magic UI 6.1.

Prezzo e disponibilità in Italia

Honor ha lanciato per il mercato Global tutto il trittico di smartphone presentato inizialmente solo in Cina (eccovi il nostro approfondimento sulla serie).

In Italia arriva solo Honor 70, disponibile in preorder da 2 al 9 settembre ad un prezzo interessante e con varie occasioni. Nello store HiHonor ci saranno diverse offerte esclusive ed un coupon di 50€ di sconto. Sarà inoltre possibile acquistare lo smartphone in bundle con gli auricolari TWS EarBuds 3 Pro ed una cover speciale. Di seguito trovare i prezzi dal 9 settembre.

Honor 70 da 8/128 GB a 549.9€

Honor 70 da 8/256 GB a 599.9€

Il dispositivo è stato lanciato nelle colorazioni Black, Green e Silver. Inoltre è acquistabile sia sullo store ufficiale che su Amazon. In basso sono presenti i link: se non visualizzate correttamente i box dedicati, provate a disattivare AdBlock.

