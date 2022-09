Honor presenta MagicOS 7.0, MagicBook 14 e Pad 8: tutte le novità di IFA 2022

Sul palco di IFA 2022, per la prima volta dopo l'indipendenza del brand, il CEO George Zhao ha illustrato tutte le novità in arrivo per il mercato Global. Non solo il nuovo Honor 70, ma anche il debutto di Pad 8 e del portatile MagicBook 14 (2022), così come MagicOS 7.0, versione rinnovata dell'interfaccia proprietaria della compagnia cinese. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli degli annunci fatti nel corso della fiera di Berlino!

Honor annuncia tante novità ad IFA 2022: ecco che cosa ci aspetta, tra pieghevoli, tablet, un OS tutto nuovo e non solo

Gli smartphone pieghevoli Honor arriveranno in Europa

Durante l'evento, Honor ha confermato l'impegno dell'azienda nei confronti dei mercati internazionali ed ha illustrato la sua nuova strategia Dual Flagship, il prossimo software proprietario e vari dispositivi. Partiamo proprio dalla strategia dedicata ai prodotti top della compagnia. Honor porterà i suoi smartphone pieghevoli nei mercati internazionali, ed ecco svelato in cosa consiste il piano Dual Flagship.

Il brand è intenzionato a lanciare i suoi prossimi dispositivi foldable insieme ai nuovi flagship, quindi con una doppia linea premium.

MagicOS 7.0

Per l'occasione Honor ha presentato anche MagicOS 7.0, vero e proprio sistema operativo con lo scopo di fornire performance ottimali nelle esperienze multipiattaforma e multidispositivo. Si passerà quindi dalla Magic UI a MagicOS: la numerazione continuerà seguendo l'attuale versione 6 ma cambiano i connotati.

Il nuovo OS è basato su Android e su sistemi operativi per PC e IoT, quindi i dispositivi con sistemi operativi diversi possono connettersi ai terminali MagicOS a livello di sistema. Oltre alle nuove modifiche all'interfaccia utente, MagicOS 7.0 consentirà agli utenti di controllare un laptop, uno smartphone e un tablet Honor utilizzando un'unica tastiera e un unico mouse.

Grazie a questa funzione, gli utenti potranno trascinare i file da un dispositivo all'altro senza alcuna interruzione e digitare testi sullo smartphone o sul tablet con la tastiera del laptop. MagicOS 7.0 sarà annunciato ufficialmente nel quarto trimestre del 2022.

Honor 70

La serie Honor 70 ha debuttato ufficialmente nel mercato Global sul palco di IFA 2022. Il dispositivo base arriva anche in Italia già da ora: qui trovate l'approfondimento dedicato con tutti i dettagli su caratteristiche e prezzi per il nostro paese.

Honor MagicBook 14 (2022)

Dopo il lancio in Cina, l'azienda ha annunciato anche in Europa il nuovo Honor MagicBook 14 (2022). Dotato di OS Turbo per la prima volta in assoluto su un portatile del brand, il nuovissimo laptop offre significativi miglioramenti nella durata della batteria e una migliore efficienza energetica (fino al 20,8%) rispetto al suo predecessore.

Il portatile è alimentato da un processore Intel Core i5-12500H di 12° generazione ed è configurabile con una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 2050, offrendo prestazioni al top sia per il lavoro in ufficio che per il gioco a casa. Con una batteria da 75 Wh, MagicBook 14 offre fino a 17 ore di autonomia in standby; il terminale sarà disponibile nell'elegante colorazione Space Gray, in alcuni mercati europei (manca ancora una data).

Honor Pad 8

Honor Pad 8 è un dispositivo intelligente a tutto tondo votato alla produttività e all'intrattenimento di studenti e giovani professionisti. Il tablet è dotato di un display FullView da 12″ con risoluzione 2K, un rapporto schermo/corpo dell'87% e supporta fino ad 1 miliardo di colori. Gli otto altoparlanti integrati contribuiscono ad offrire esperienze multimediali coinvolgenti in movimento.

Oltre alla Magic UI 6.1 con Google Play Services, Pad 8 è dotato di una batteria da 7.250 mAh. Il tablet arriverà presto in alcuni mercati europei; nel frattempo, eccovi il nostro approfondimento dedicato.

Altre novità

Inoltre Honor sta ampliando la sua partnership con Microsoft per portare Phone Link agli utenti internazionali. Precedentemente disponibile solo per i dispositivi Honor in Cina, Phone Link consente di collegare vari smartphone del brand selezionati a PC Windows per sbloccare nuove funzionalità cross-device, tra cui la possibilità di visualizzare le notifiche, effettuare e ricevere chiamate sul PC e utilizzare le app mobili su Windows. Il flagship Magic 4 Pro è uno dei primi modelli internazionali a supportare Phone Link mentre Honor 70 supporterà anch'esso Phone Link a seguito di un aggiornamento OTA.

Inoltre, a partire da ottobre, l'app Health aggiornata fornirà interfacce utente personalizzate e offrirà suggerimenti per il fitness e corsi di allenamento in base alle abitudini dell'utente, aiutando gli utenti dello smartphone a raggiungere i propri obiettivi di salute.

Concludiamo con l'annuncio relativo alla soluzione Spatial Audio, progettata per consentire alle cuffie di produrre effetti sonori 3D ampi e cinematografici che creano il senso di immersione necessario per le esperienze AR e VR di nuova generazione.

