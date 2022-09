Redmi G diventa Pro con Ryzen: il laptop gaming sarà ancora più potente

In questi due anni abbiamo visto come Redmi abbia donato, ufficialmente al mercato cinese, dei laptop da gaming molto interessanti come quelli della serie Redmi G, che a breve integrerà un modello Pro Ryzen Edition. Infatti, il brand ha annunciato che arriverà una gamma di modelli con chipset AMD e che promettono prestazioni ancora superiori.

Redmi G Pro Ryzen Edition: ecco quando arriva il nuovo e potentissimo laptop da gaming

A parlare del nuovo notebook ad alte prestazioni sono congiuntamente il CEO di Redmi Lu Weibing e la pagina Weibo dedicata ai laptop Xiaomi. Cosa ci raccontano in merito? Purtroppo non sono stati diramati molti dettagli in merito al nuovo Redmi G Pro, se non che troverà dei processori AMD Ryzen di, molto probabilmente, ultima generazione.

Dunque, è facile aspettarsi gli ultimi Ryzen 6000 serie H e con delle GPU NVidia probabilmente più potenti considerando l'appellativo Pro, sebbene non sia escluso possano confermare la RTX 3060 già presente sul modello 2021 Ryzen. Immaginiamo, in ogni caso, un alto refresh rate, tanta memoria e soprattutto le più note ottimizzazioni per rendere al massimo durante il gaming.

Ma quando arriva il nuovo Redmi G Pro Ryzen Edition? Il laptop da gaming sarà presentato il prossimo 7 settembre 2022, quindi tra pochi giorni e scopriremo quali configurazioni e novità saranno previste per questo nuovo modello. Intanto, vi lasciamo la guida su dove comprare Redmi G 2022 ad un ottimo prezzo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il