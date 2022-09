Redmi 11 Pro avvistato: la serie base di Xiaomi cresce a vista d’occhio

La serie Redmi ormai conta un numero spropositato di smartphone, complice anche la diversa nomenclatura utilizzata in base al mercato. Abbiamo una valanga di rebrand e di modelli rilanciati con POCO e sembra che non ci sia mai fine. A conferma di ciò ecco spuntare Redmi 11 Pro, un nuovo dispositivo comparto all'interno del codice della MIUI.

Redmi 11 Pro è stato certificato: ancora una nuova aggiunta alla gamma

Se la famiglia Redmi Note 11 ha dimostrato di poter raggiungere un gran numero di modelli e rebrand, pare che la serie base non sarà da meno. Tra pochi giorni ci sarà il debutto dei modelli 11 Prime e 11 Prime 5G (li vedete nelle immagini all'interno dell'articolo) in India e si parla anche di un Redmi 11 5G per altri mercati Global. A questi si aggiungerà Redmi 11 Pro, anche se al momento mancano dettagli precisi.

Redmi 11 Pro pic.twitter.com/77BT2ZDkF8 — Mukul Sharma (@stufflistings) September 2, 2022

Lo smartphone è stato avvistato nel codice della MIUI, il quale mostra chiaramente il nome commerciale. Il medio gamma potrebbe debuttare nel corso delle prossime settimane, ma per ora le specifiche tecniche e il design restano nell'ombra.

