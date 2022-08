Redmi 11 Prime 5G in arrivo a settembre: cosa aspettarsi dal “nuovo” mid-range?

Non solo Redmi 11 5G. Xiaomi avrebbe in cantiere un ulteriore smartphone della serie 11, e il fatto che sia stato avvistato sul sito ufficiale del brand lascia intendere che farà il suo debutto a breve. Parliamo di Redmi 11 Prime 5G.

Aggiornamento 30/08: si torna a parlare del prossimo medio gamma di Redmi, questa volta con il periodo d'uscita e i primi dettagli sulle specifiche tecniche.

Redmi 11 Prime 5G sul sito di Xiaomi, verrà lanciato a breve?

Xiaomi potrebbe presto lanciare un ulteriore smartphone della serie Redmi 11. Sul sito ufficiale del colosso cinese, infatti, nell'elenco dei dispositivi che riceveranno l'aggiornamento di sicurezza del mese è apparso un nome del tutto inedito, ovvero quello di Redmi 11 Prime 5G. Questo nome è apparso all'interno di una lista che comprende altre dozzine e dozzine di smartphone, insieme a Redmi 10A Sport, dispositivo ufficializzato in India appena qualche ora fa.

Di Redmi 11 Prime 5G, purtroppo, non si hanno ancora informazioni – anche se potrebbero non tardare ad arrivare. È probabile che si tratti di un medio-gamma esclusivo per il mercato indiano. Dal momento in cui è apparso nell'elenco dei dispositivi che riceveranno la patch di sicurezza mensile, poi, è anche probabile che lo smartphone venga lanciato a breve nel Paese.

Oltre ciò, sappiamo che il produttore ha in cantiere anche un altro smartphone della serie, ovvero Redmi 11 5G, il cui lancio era atteso per il mese di giugno. Redmi potrebbe presto annunciare la data di debutto di 11 Prime 5G, insieme ad altri dettagli.

Quando esce Redmi 11 Prime 5G e cosa aspettarsi dal nuovo mid-range | Aggiornamento 30/08

Ci eravamo lasciati con la comparsa di un nuovo modello Redmi sul sito ufficiale di Xiaomi ed ora arrivano ulteriori novità. Redmi 11 Prime 5G ha una data di presentazione: sarà un'esclusiva indiana ed arriverà sul mercato il prossimo 6 settembre 2022, come confermato dalla stessa Xiaomi tramite i canali social.

Passando al resto delle caratteristiche, il medio gamma dovrebbe essere un rifacimento per l'India del cinese Redmi Note 11E 5G: parliamo di un vero e proprio rebrand, con un design identico e molte specifiche in comune. Dovremmo avere un chipset Dimensity 700, il supporto alla connettività 5G, uno schermo LCD da 6.58″ Full HD+ a 90 Hz con notch a goccia, 5.000 mAh di batteria ed una dual camera da 50 + 2 MP.

Questo non sarebbe l'unico rebrand del dispositivo cinese: nelle scorse settimane sono arrivati dettagli anche su Redmi 11 5G. Molto probabilmente questo sarà lanciato nel mercato Global mentre Redmi 11 Prime 5G arriverà in India, forse con alcune piccole differenze nelle specifiche (magari un taglio di RAM aggiuntivo).

