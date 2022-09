Redmi Gaming Monitor G24: il nuovo schermo a 165 Hz debutta a prezzo stracciato

Non solo smartphone per Xiaomi e la sua costola Redmi: nello store ufficiale del brand (in Cina) ha fatto capolino un nuovo prodotto dedicato ai videogiocatori. Stiamo parlando di Redmi Gaming Monitor G24, un dispositivo bello da vedere e dotato di ottime caratteristiche ad un prezzo stellare!

Redmi Gaming Monitor G24 (23.8″): tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche e prezzo

Il nuovo Redmi Gaming Monitor G24 arriva con un formato conosciuto: si tratta infatti di un pannello LCD IPS da 23.8″, con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), rapporto in 16:9, 120% sRGB e profondità colore ad 8 bit. Trattandosi di un modello dedicato al gaming abbiamo un refresh rate avanzato (a 165 Hz) con Adaptive-Sync ed un tempo di risposta di 1 ms.

Non mancano l'HDR10, così come la tecnologia MPRT e le funzioni G-Sync e FreeSync. Il supporto al DC Dimming consente di evitare l'affaticamento degli occhi

Per quanto riguarda il prezzo di vendita di Redmi Gaming Monitor G24, al momento lo schermo è stato lanciato in patria a 799 yuan, circa 116€ al cambio attuale. Tuttavia il dispositivo è in offerta lancio ad 86€ al cambio attuale, un cifra decisamente ghiotta per gli utenti cinesi!

Quali sono i monitor da gaming di Redmi lanciati finora

Volete conoscere la line-up di monitor da gaming Redmi? Allora eccovi un pratico recap dei modelli usciti fino a questo momento.

Gaming Monitor 23.8: simile nelle dimensioni a quello rilasciato di recente, in realtà offre un refresh rate maggiore (a 240 Hz) e può ruotare a 90° per assumere un aspetto veticale;

Curved Monitor: si tratta di una soluzione da 30″ WFHD a 8 bit con refresh rate a 200 Hz ed un pannello curvo.

Ovviamente questi fanno riferimento solo a Redmi, dato che i modelli Xiaomi (sia standard che da gioco) vanno considerati a parte.

